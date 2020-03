Solidarietà digitale. Steve Jackson Games mette a disposizione gratuitamente la versione print and play di The Fantasy Trip: Melee.

Anche Steve Jackson Games si unisce al tentativo generale di alleviare l’attuale situazione di quarantena.

Come abbiamo avuto modo di informarvi già diverse volte, l’attuale situazione di costrizione sociale legata al coronavirus COVID-19 ha spinto numerose aziende del mondo dell’intrattenimento ludico a condividere gratuitamente o a prezzi ridottissimi il loro parco giochi.

La cosa ha riguardato tanto realtà editoriali molto piccole, talvolta formate da una singola persona, quanto veri e propri colossi del mondo del gioco.

L’azienda americana, nota al grande pubblico principalmente per Munchkin, il gioco di carte più caciarone, divertente e cattivo di sempre, dove tutto è permesso tranne essere corretti,

ha infatti annunciato che metterà a disposizione gratuitamente una versione Print and Play (letteralmente: stampa e gioca) di uno dei suoi prodotti: The Fantasy Trip: Melee.

Potrete scaricare il file seguendo questo link.

Dall’annuncio (traduzione nostra):

Siete bloccati in casa? È tempo per un’avventura! The Fantasy Trip: Melee è ora disponibile gratuitamente in formato PDF! Un modo perfetto per imparare a giocare al gioco di ruolo The Fantasy Trip.

Per chi non lo conoscesse The Fantasy Trip: Melee è un veloce e brutale gioco di combattimenti per due o più giocatori, dove partecipante gestisce un singolo combattente. Nel giro di pochi minuti i giocatori sono in grado di schierare il proprio alter ego e iniziare una danza a base di colpi letali dove tutto è permesso. Non sono previsti sconti di nessun tipo: al termine della lotta il vincitore diventerà più forte mentre il perdente sarà solo un ricordo del passato.

Qualora il sistema dovesse piacere sarà inoltre possibile andare oltre le sabbie dell’arena: oltre ad essere un gioco autonomo, Melee è anche il sistema di combattimento di The Fantasy Trip, il gioco di ruolo da cui prende il nome creato dalla stessa Steve Jackson Games.

Vi ricordiamo che il file Print and Play è disponibile a questo indirizzo.