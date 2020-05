Sonic – Il FIlm: in arrivo in home video dal 10 Giugno

Dopo il grande successo riscosso al botteghino, Sonic – Il Film è pronto a sbarcare in home video a partire dal 10 Giugno.

In uscita nei formati Dvd, Blu-ray, Blu-ray Steelbook, 4K Ultra HD e Digital HD, l’edizione home video di Sonic – Il Film sarà piena zeppa di contenuti extra:

“Dotato di un’incredibile velocità, Sonic il riccio blu approda sulla Terra e ne fa la sua nuova casa. Questo finché non complica le cose attirando l’attenzione del malvagio Dr. Robotnik, con cui ingaggia una vera e propria corsa attraverso il globo per cercare di impedirgli di dominare il mondo. Trova un inatteso aiuto nello sceriffo Tom Wachowski per salvare il pianeta in questa divertente

avventura per tutta la famiglia.”