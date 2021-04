Space Jam: A New Legacy, svelato il nuovo poster

Space Jam: A New Legacy arriverà nei cinema e su HBO Max tra un paio di mesi e la Warner Bros. sta finalmente iniziando a fare pubblicità per il tanto atteso sequel. La Warner Bros. ha già annunciato che il primo trailer ufficiale del nuovo Space Jam arriverà nella giornata di oggi 3 Aprile, ma ha diffuso un poster nuovo di zecca che ci accompagnerà nell’attesa.

L’account Twitter ufficiale di Space Jam: A New Legacy ha pubblicato il poster venerdì mattina. LeBron James e Bugs Bunny stanno fianco a fianco con i palloni da basket in mano e il brillante logo di Space Jam che brilla sullo sfondo. Il tweet ha anche rivelato che il trailer arriverà sabato mattina alle 9:00 ora locale.

Welcome to the Jam. Check out this new poster for Space Jam: A New Legacy and catch the squad in the new trailer on Saturday at 9am ET! #SpaceJamMovie pic.twitter.com/4QX4C8jJhJ — Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) April 2, 2021

“Welcome to the Jam”, si legge nel tweet. “Dai un’occhiata a questo nuovo poster di Space Jam: A New Legacy e segui la squadra nel nuovo trailer sabato alle 9:00 ET!” In questo nuovo Space Jam, LeBron James assume il ruolo di protagonista del film, un ruolo che è stato ricoperto da Michael Jordan nel primo lungometraggio del 1996. Un altro grande cambiamento in questo sequel è il cattivo. La star di Avengers: Endgame, Don Cheadle, interpreta il ruolo dell’antagonista, un personaggio chiamato Al G Rhythm. Di seguito la sinossi ufficiale del film.

“Durante un viaggio nelgli studios della Warner Bros., la superstar dell’NBA LeBron James e suo figlio rimangono accidentalmente intrappolati in un mondo che contiene tutte le storie e i personaggi della Warner stessa, sotto il controllo di una forza onnipotente e malfunzionante chiamata Al G (interpretata da Don Cheadle). Con l’aiuto di Bugs Bunny, LeBron deve navigare in un mondo mai immaginato prima, pieno di scene e personaggi iconici di film mentre radunano i Looney Tunes per salvare suo figlio disperso. Ora per tornare a casa, Lebron e i Tunes devono svelare il misterioso piano di Al G e vincere un’epica partita di basket contro le super versioni digitalizzate dell’NBA e le più grandi star della WNBA mentre tutto il mondo guarda. “

Cheadle ha anche espresso le sue considerazione sul personaggio da lui interpretato: “Al G Rhythm, immagino che possiamo dire in qualche modo è la nemesi di LeBron, ma non credo che si veda in quel modo”, ha aggiunto Cheadle. “Le persone dicono, ‘È lui il cattivo?’ e io sono tipo, “Non so se è il cattivo”. Ma lui e LeBron si trovano agli estremi opposti della situazione“.

L’attesa per il film è molto calda, soprattutto da parte dei fan che non vedono l’ora di rivivere le emozioni del primo film degli anni Novanta. Vi ricordiamo che Space Jane: A New Legacy sarà al cinema e su HBO Max a partire dal 16 Luglio 2021.