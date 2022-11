Acrobazie pericolose? Salti che neppure il più intrepido tra gli stuntman farebbe? Andrew Garfield, l’Uomo Ragno in The Amazing Spider-Man ha spiegato i veri pericoli che derivano dall’interpretare un personaggio che cammina sui muri e bacia le ragazze a testa in giù.

Spider-Man spiegato e interpretato da Andrew Garfield

In un’intervista con GQ , Garfield ha parlato della sua esperienza nel ruolo dell’iconico personaggio Marvel. Quando ha interpretato il super eroe nella versione di Spider-Man della Sony, l’attore aveva 26 anni. L’inizio, sentiva molto la pressione addosso e la responsabilità nell’interpretare un personaggio così iconico, ma era deciso ad affrontare ogni situazione gli si sarebbe presentata.

Ero pronto. Ero davvero pronto. Volevo esserlo. C’era il rischio di affrontare tonnellate di me*** insieme a questo ruolo, ma non sembrava impossibile. Eppure penso che ci fossero elementi di cui non mi rendessi conto… ho avvertito il pericolo a un certo punto, per me stesso, in termini di fama e visibilità.

Secondo la star di The Amazing Spider-Man, ero tipo, il problema non veniva in sé dalla pericolosità delle scene d’azione, quanto appunto dalla responsabilità del ruolo: se avesse fallito agli occhi della critica o se comunque non fosse piaciuto ai fan, la sua carriera ne avrebbe risentito. Anche perché l’attore aveva un sogno, quello di lavorare a teatro:

Voglio assicurarmi di poter fare l’attore di teatro e fare Angels in America e Death of a Salesman tra qualche anno. Voglio essere un attore di teatro perché mi sembra una professione sempreverde. Se posso fare teatro per il resto della mia vita davanti a un pubblico di 50 persone a sera, so che la mia vita sarà soddisfacente.

Garfield è stato il protagonista di The Amazing Spider-Man di Marc Webb nel 2012 e del suo sequel The Amazing Spider-Man 2 nel 2014. Il sequel ha ricevuto recensioni ampiamente negative da critica e pubblico, anche se un terzo film è stato approvato dalla Sony e previsto per il rilascio nel 2016. I piani però furono successivamente abbandonati quando Marvel e Sony raggiunsero il loro accordo per l’apparizione di Spider-Man nell’universo cinematografico Marvel, un ruolo che passò a Tom Holland.

Dopo la sua parte in Spider-Man: No Way Home del 2021,Garfield ha recentemente recitato nella serie FX Under the Banner of Heaven e ha dichiarato ad aprile che si sarebbe preso una pausa dalla recitazione una volta che il progetto fosse stato rilasciato.