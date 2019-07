Spider-Man Deluxe in scala 1/4 prodotto da Hot Toys

Spider-Man - tratto da Spiderman: Homecoming - è la nuovissima figure in scala 1:4 che Hot Toys ha deciso di proporre ai collezionisti di tutto il mondo.

Spider-Man – tratto dal film Spiderman: Homecoming – è la nuovissima action figure in scala 1:4 che Hot Toys ha deciso di proporre ai collezionisti di tutto il mondo in risposta all’enorme riscontro che stanno avendo anche le figure in scala 1:6. Ovviamente il prodotto proposto in scala 1:4 – mostrato in anteprima al SDCC di quest’anno – sarà ancor più ricco di dettagli e finiture delle versioni più piccole.

In Spider-Man: Homecoming abbiamo visto Peter Parker alle prese con il ritorno alla vita “normale” dopo gli eventi di Civil-War affrontando i problemi di ogni giorno come studente e un nemico che nei film non era mai stato introdotto, The Volture, interpretato nella pellicola da un magistrale Michael Keaton.

La figure da collezione di Spider-Man, come detto, sarà in scala 1:4 e verrà realizzata sulla base della tuta da combattimento data a Peter Parker da Tony Stark in Civil War e utilizzata anche nel suo film Stand-alone. Presenterà uno sculpt della testa con maschera di nuova concezione con ben cinque paia di occhi intercambiabili per poter realizzare numerose combinazioni di espressioni di Spider-Man.

Questa figure vanterà un corpo completamente nuovo rispetto ai soliti che sarà alto circa 43,5 cm, il costume – ovviamente elastico – sarà su misura e realizzato in maniera tale da aderire perfettamente al corpo permettendogli le pose plastiche che ci si aspetta da Spider-Man. Sarà inoltre inclusa una testa (ancora in via di sviluppo) con le sembianze dell’attore Tom Holland.

Tra i contenuti del prodotto ci saranno anche un paio di ali-ragnatela attaccabili magneticamente al corpo, una serie di accessori tra cui lo Spider-Drone, l’ologramma con la mappa di New York, uno smartphone, uno zaino , una maschera di Spider-Man, una varietà di ragnatele e una base diorama (disegnata dal famoso Studio Hive) illuminata a LED, con due modalità di illuminazione, ispirato alla scena di combattimento finale tra Spider-Man e The Vulture.

Spider-Man versione Deluxe includerà delle parti esclusive per il diorama a tema Vulture progettate per essere intercambiabili creando così uno scenario sempre aggiornabile a gradimento degli appassionati. Questa edizione speciale della Spider-man Deluxe in scala 1:4 sarà inoltre dotata di un pannello ologramma come accessorio bonus. Spider-Man è al momento in preordine su Sideshow al prezzo di 622 Dollari con uscita stimata per Dicembre 2020.