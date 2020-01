Spider-Man Far From Home (Nendoroid) da Good Smile Company

Non si arrestano gli annunci dell’azienda Good Smile Company che con la sua linea Nendoroid propone sempre delle piccole action figure molto snodate e ricche di dettagli. Questa volta la proposta dell’azienda vede come protagonista Spider-Man tratto dal film Spider-Man: Far From Home, ultimo film del Marvel Cinematic Universe a raccontare le vicende dell’amichevole Spider-Man di quartiere.

In Spider-Man: Far From Home, dopo le vicende di Avengers: Endgame, Peter farà i conti con la nostalgia per la mancanza di Tony Stark e la responsabilità di sentirsi il futuro “Iron-Man” che potrebbe guidare nuovi Avengers. A mescolare le carte in tavola ci si mette una gita della sua classe in giro per l’europa e la comparsa di misteriosi esseri chiamati elementali. Non tarderà ad arrivare la chiamata di Nick Fury, che recluterà Peter insieme a Mysterio per sconfiggere questi mostri provenienti da un’altra dimensione. Peter scoprirà presto di aver fatto un grave errore dopo aver consegnato gli occhiali ricevuti da Tony a Mysterio che presto si dimostrerà essere il personaggio machiavellico che tutti conosciamo.

La figure di Good Smile Company sarà realizzata completamente in PVC con numerosi punti di articolazione che renderanno la figure davvero posabilissima nonostante le dimensioni. Chiaramente è una versione SD (Super Deformed) ma ciò non impedisce al prodotto di essere posato come meglio vogliate. All’interno della confezione saranno presenti anche diversi oggetti e parti intercambiabili come una testa senza maschera con le fattezze di Peter Parker, le ragnatele che fanno da ali al costume, mani intercambiabili, ragnatele di vario genere e una basetta che fungerà anche da mini-diorama con un piccolo Mysterio da posizionare sullo sfondo per creare un effetto di prospettiva.

Spider-Man: Far From Home Ver. DX (Nendoroid) sarà disponibile a partire da Giugno 2020 ad un prezzo suggerito di 67,90 euro ed è attualmente ordinabile online direttamente dal produttore.