Il celebre fumettista Dan Slott si prepara al suo trionfale ritorno tra le pagine dedicate all’amichevole ragno di quartiere. Marvel ha infatti annunciato una nuova serie a fumetti su Spider-Man, scritta da Slott e disegnata da Mark Bagley. Ecco le prime informazioni al riguardo.

Giusto in tempo per celebrare il sessantesimo anniversario di Spidey, le due menti uniranno le forze per liberare il pieno potenziale dello Spider-Verse e dei suoi amati eroi.

La nuova serie, che si ricollegherà direttamente agli eventi di Amazing Spider-Man di Zeb Wells e John Romita Jr., prenderà il via da una minaccia che cambierà il destino di Peter Parker e di tutte le sue icone ragnesche come Spider-Woman, Ghost-Spider, Miles Morales, Silk e altri ancora. Spider-Man avrà un nuovo costume e potrà contare su una misteriosa associazione con Norman Osborn.

Questa la sinossi provvisoria: Morlun è tornato e non è solo. Alleato con uno degli esseri più potenti conosciuti nello Spider-Verse, il più spaventoso Spider-Villain di tutti i tempi sta facendo il suo gioco più grande e nessun Ragno è al sicuro. Soprattutto il Ragno Prescelto, Peter Parker. Peter lavora per Norman Osborn e usa un aliante… se la caverà?

Spider-Man #1 arriverà nelle fumetterie americane il 5 ottobre. Nel frattempo gli occhi sono puntati sul quinto numero di Edge of Spider-Verse, che introdurrà il primo Spider-Man dichiaratamente gay, e sul gran finale che chiuderà l’arco narrativo dello Spider-Verse (in cui Slott è stato fortemente coinvolto).

The end of the Spider-Verse looms ahead and no Spider is safe! ️ Peek inside 'Spider-Man' #1, launching this October: https://t.co/QTWL8F150K (1/2) pic.twitter.com/QHSO8N1xf4

— Spider-Man (@SpiderMan) July 1, 2022