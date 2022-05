Negli scorsi mesi abbiamo potuto apprezzare i primi annunci da parte di Hot Toys riguardante Spider-Man No Way Home, il terzo lungometraggio dei Marvel Studios e Sony con il nostro protagonista Spider-Man e i diversi costumi apparsi nel film. Successivamente l’azienda ha cominciato ad aprire i preordini anche con i numerosi villain apparsi nel film, e in questi giorni è arrivato il terzo annuncio con Electro. Le action doll di Hot Toys, sono particolari figure realizzate in scala 1/6 (circa 30 cm di altezza), con caratteristiche incredibilmente realistiche, spesso sono dotate di abiti in tessuto e sono completamente articolate.

Ma andiamo con ordine e andiamo a descriverveli meglio nel dettaglio qui sotto:

Electro

Tre coppie di mani

Un led situato nel reattore Ark presente sul petto

Quattro effetti di fulmini attaccabili al viso, petto e pugni

Un supporto appositamente progettato con logo del film

» Electro è disponibile per l’acquisto online

Green Goblin

Tre coppie di mani

Tre bombe

Due teste (una con casco e una con il volto di Norman Osborn)

Un supporto appositamente progettato con logo del film

Nella versione deluxe oltre agli extra standard, ci sarà l’aliante

» Green Goblin è disponibile per l’acquisto online

» Green Goblin Deluxe Version è disponibile per l’acquisto online



Doc Ock

Tre coppie di mani intercambiabili più una singola

Un paio di occhiali

Quattro tentacoli

Una lancia tentacolare da attaccare nella parte superiore dei tentacoli

Un supporto appositamente progettato con logo del film

Nella versione deluxe oltre agli extra standard, ci saranno i quattro tentacoli nano tech, per ricreare l’epica battaglia tra Spider-Man e Doc Ock.

» Doc Ock è disponibile per l’acquisto online



» Doc Ock Deluxe Version è disponibile per l’acquisto online



