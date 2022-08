Dopo aver annunciato il Protettore Letale, Venom, Bandai e Tamashii Nations si sono buttati a capofitto su un altro amatissimo personaggio, lo Spider-Man di Tobey Maguire, qui soprannominato The Friendly Neighborhood Spider-Man, che farà parte della serie S.H. Figuarts dell’azienda nipponica insieme allo Spider-Man di Andrew Garfield e a quello di Tom Holland, di cui l’azienda ha già proposto diverse versioni. Stiamo parlando nello specifico dello Spider-Man più adulto di quello che abbiamo visto nella trilogia di Sam Raimi e che abbiamo avuto modo di rivedere, con enorme piacere, in Spider-Man – No Way Home.

Spider-Man sarà estremamente snodabile e sarà completamente realizzato in Plastica, garantendo una buona posabilità nonostante l’altezza di 15 cm circa. All’interno della confezione, oltre alla figure principale potremo trovare alcuni accessori aggiuntivi e numerose parti intercambiabili come ad esempio mani, teste senza maschera con le fattezze dell’attore Tobey Maguire e le classiche ragnatele utili per la realizzazione di varie pose.

Quando l’intero mondo scopre chi si nasconde sotto la maschera di Spider-Man, Peter Parker è costretto a chiedere aiuto a Doctor Strange per far dimenticare a tutti la verà identità dell’Uomo Ragno. Durante il potente incantesimo dello stregone qualcosa va storto, facendo arrivare i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Durante lo scontro con Dottor Octopus, il villain riesce a strappare la nanotecnologia di Peter dalla sua tuta di Iron Spider, riuscendo a legarla ai suoi tentacoli meccanici e con grande stupore, Doc Ock scopre che quello non è il Peter Parker che conosce.

La figure di Spider-Man di Tobey Maguire è da poco in preordine al prezzo consigliato di 99,90 euro con uscita stimata per il mese di Aprile 2023. I prodotti Tamashii Nations sono distribuiti in Italia da Cosmic Group.