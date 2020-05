Spiel des Jahres 2020: le nomination del premio dedicato ai giochi da tavolo

Sono stati annunciati, in una diretta in streaming, i giochi nominati per l’edizione 2020 dello Spiel des Jahres. I finalisti concorreranno all’assegnazione dei prestigiosi premi per il gioco in scatola dell’anno suddiviso nelle sue tre categorie.

I giochi in lizza per l’assegnazione di questo importante premio sono stati selezionati in base a criteri ben precisi, rispondenti alle tre diverse categorie del premio. I giochi selezionati per la categoria Spiel des Jahres devono essere in grado di avere capacità di coinvolgere e appassionare sia il pubblico delle famiglie che i giocatori più esperti. I giochi selezionati per il premio Kennerspiel des Jahres sono caratterizzati da un livello di complessità apprezzato da giocatori esigenti in cerca di giochi elaborati. Infine i giochi selezionati per il premio Kinderspiel des Jahres devono essere in grado di catturare l’attenzione e coinvolgere i giocatori più piccoli.

La cerimonia odierna delle nomination è stata caratterizzata da scelte guidate da il particolare momento storico che stiamo affrontando e ha visto un elenco di titoli in grado di garantire sia esperienze di gioco per un numero ristretto di giocatori o che si prestano ad essere giocati anche a distanza. Di seguito l’elenco dei titoli nominati.

Spiel des Jahres

My City , ideato da Reiner Knizia pubblicato da KOSMOS (link Amazon)

, ideato da Reiner Knizia pubblicato da KOSMOS (link Amazon) Nova Luna , ideato da Uwe Rosenberg e Corné van Moorsel pubblicato da Edition Spielwiese (link Amazon)

, ideato da Uwe Rosenberg e Corné van Moorsel pubblicato da Edition Spielwiese (link Amazon) Pictures, ideato da Christian Stöhr e Daniela Stöhr pubblicato da PD-Verlag (link Amazon)

Kennerspiel des Jahres

Cartographer , ideato da Jordy Adan pubblicato da Thunderworks Games (link Amazon)

, ideato da Jordy Adan pubblicato da Thunderworks Games (link Amazon) The Crew , ideato da Thomas Sing pubblicato da KOSMOS

, ideato da Thomas Sing pubblicato da KOSMOS The King’s Dilemma, ideato da Lorenzo Silva e Hjalmar Hach pubblicato da Horrible Guild (link DungeonDice)

Kinderspiel des Jahres

Foto Fish , ideato da Michael Kallauch pubblicato da LOGIS

, ideato da Michael Kallauch pubblicato da LOGIS Speedy Roll , ideato da Urtis Šulinskas pubblicato da Lifestyle Boardgames Ltd

, ideato da Urtis Šulinskas pubblicato da Lifestyle Boardgames Ltd Wir sind die Roboter, ideato da Reinhard Staupe pubblicato da Nürnberger-Spielkarten-Verlag