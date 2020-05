Spire – La città deve cadere: da Isola Illyon Edizioni arriva un gdr Fantasy Punk

Isola Illyon Edizioni ha annunciato la localizzazione e distribuzione italiana del gioco di ruolo Fantasy Punk Spire – La città deve cadere, un gioco di ruolo ricco di intrighi, sotterfugi e rivoluzioni dei game designer Grant Howitt e Christopher Taylor.

In Spire – La città deve cadere i giocatori vestiranno i panni degli Elfi Oscuri, la popolazione che un tempo abitava a città di Spire. Scacciati dalla loro città in seguito ad un conflitto sanguinoso con gli Alti Elfi, gli Elfi Oscuri saranno impegnati nel cercare di ottenere nuovamente il dominio sulla metropoli e nella rivalsa contro l’odiato nemico.

I gruppi di giocatori affronteranno avventure muovendosi tra templi fatiscenti, quartieri malfamati, tunnel labirintici e luoghi senza pace.

Spire sarà un gioco particolarmente incentrato sulla narrazione che permette ai giocatori di creare personaggi complessi, sempre diversi tra loro, anche nei casi in cui si scelga la stessa Classe. Ciò sarà possibile grazie alla molteplicità degli Avanzamenti disponibili e all’affiliazione a particolari culti religiosi e fazioni.

Nonostante la sua vocazione narrativa che premierà l’intuito, l’organizzazione e la pianificazione di ogni azione, il gioco prevederà comunque l’utilizzo dei dadi per esempio durante i combattimenti o in casi di azioni particolarmente rischiose.

Il Manuale cartaceo di Spire sarà in formato Letter (21,6 x 27,9 cm), composto da 224 pagine a colori con copertina rigida cartonata, e includerà gratuitamente la versione digitale in PDF.

All’interno del manuale si troverà tutto il necessario per poter giocare, come una dettagliata spiegazione del setting e delle Classi, le regole per il combattimento, e una ricca sezione con consigli e guide che permetteranno al Game Master di creare storie avvincenti e nemici originali.

Spire sarà distribuito a partire dal 25 maggio 2020 (in edizione cartacea e digitale), tuttavia sul sito ufficiale di Isola Illyon Edizioni è già possibile pre-ordinare la speciale Blood Edition (link Isola Illyon Edizioni), un’edizione limitata del gioco che includerà una copia del Manuale Base (cartacea + digitale) e due espansioni del gioco, “Sabbia e polvere” e “Spire Codex”, normalmente acquistabili separatamente.