Non se ne sente parlare ormai da tempo, ma Green Lantern Corps, serie dedicata alle Lanterne Verdi dei fumetti DC, è attivamente in fase di sviluppo per HBO Max e non sarà cancellata. Anzi, è spuntata in rete una possibile finestra di lancio grazie a un utente che ha condiviso su Twitter uno screen delle informazioni inviate all’Entertainment Identifier Registry (EIDR), registro che le varie major utilizzano per tenere traccia dei contenuti pubblicati.

La possibile finestra di lancio della serie sulle Lanterne Verdi

Stando al documento in questione, Green Lantern Corps è programmato per un’uscita nel 2024. Warner non ha commentato il leak, ma il documento dovrebbe essere veritiero perchè contiene codici di altri progetti effettivamente usciti, tra cui Doom Patrol. La paura dei fan era che la serie fosse stata cancellata a seguito della fusione tra Warner e Discovery, ma a quanto pare non sarà così.

La storia sarà curata dal creatore dell’Arrowverse Greg Berlanti e coprirà varie epoche, mostrando quindi in azione un gran numero di Lanterne Verdi, tra cui Alan Scott e Guy Gardner. Secondo la prima sinossi ufficiale, lo show HBO di Lanterna Verde reinventerà la classica proprietà intellettuale DC attraverso una storia che abbraccerà vari decenni e galassie lontane fra loro, a partire dalla Terra nel 1941 con la primissima Lanterna, l’agente gay dell’FBI Alan Scott, e poi nel 1984, con il presuntuoso maschio alfa Guy Gardner, passando infine per Bree Jarta, un eroe metà uomo e metà alieno. I produttori dello show hanno confermato che desiderano includere anche una moltitudine di altre Lanterne, compresi eroi mai visti prima.

saw an acc post my sc so it's 2024 pic.twitter.com/fOnlt2SeNM — ♥︎ (@SIM0NJESS) August 6, 2022

Il personaggio di Lanterna Verde è purtroppo stato l’ultima ruota del carro in casa DC nell’ultima decade: dopo il flop del film con Ryan Reynolds, uscito nel 2011, non c’è più stata un’altra interpretazione in live action del noto eroe dei fumetti. I fan ci sono andati vicini con Wayne T. Carr che ha girato una scena per la Zack Snyder’s Justice League. Nonostante le foto diffuse in rete dal regista, la scena non ha mai visto la luce.