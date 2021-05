Justice League, nuova foto della Lanterna Verde rimossa dal film di Snyder

Dopo anni di battaglie social e grazie al supporto di milioni di fan, Zack Snyder è riuscito a mostrare al mondo intero la sua versione di Justice League. Il film, uscito a marzo su HBO Max (leggete qui la nostra recensione), ha introdotto nuovi personaggi non presenti nella cut di Whedon, tra cui Martian Manhunter.

Inizialmente, però, al posto dell’alter ego di J’onn J’onzz, Snyder aveva in mente un grande cameo di Lanterna Verde. Non una qualsiasi, bensì la versione di John Stewart. Il regista aveva anche scelto l’attore per la parte, ovvero Wayne T. Carr., e girato una scena che a meno di clamorosi cambiamenti non vedrà mai la luce.

In occasione di un recente Q&A con i fan, Snyder ha mostrato sul suo smartphone una foto con risoluzione migliore dell’attore con indosso il costume di Lanterna Verde e l’iconico anello. I fan si sono sbizzarriti sui social, facendo partire l’hashtag #ReleaseTheGreenLanternScene.

Nuova foto di Lanterna Verde in Zack Snyder’s Justice League

Snyder è stato costretto dalla Warner a rimuovere il personaggio di Lanterna Verde per via dei piani futuri già in lavorazione. Su HBO Max arriverà, infatti, una serie TV dedicata a varie Lanterne Verde apparse nei fumetti. Tra queste figura Finn Wittrock nei panni di Guy Gardner, mentre non è chiaro se ci saranno anche John Stewart e Hal Jordan.

Nonostante le richieste incessanti dei fan, Warner Bros. sembrerebbe non avere alcuna intenzione di proseguire la visione di Snyder e realizzare i seguiti della sua Justice League. Il regista aveva già in mente dei piani molto ambiziosi per concludere il suo arco narrativo, illustrati nei bozzetti del noto fumettista Jim Lee.

