Magari in questo momento non si parla tanto di Squid Game, in attesa della seconda stagione e altri vari progetti annunciati ma alcune aziende come Tamashii Nations si stanno comunque muovendo annunciando varie proposte tratte da questa serie divenuta celebre sin dalla prima settimana di rilascio sulla piattaforma Netflix.

Bandai e Tamashii Nations, in collaborazione con il colosso americano Netflix, hanno da pochi giorni reso nota la partnership con l’annuncio di una linea di S.H. Figuarts tratte dalla serie Squid Game. Tra le prime proposte della serie S.H. Figuarts notiamo come non siano presenti i giocatori ma solamente i personaggi mascherati.

Tra le action figure presenti troviamo quindi il personaggio di Frontman, Masked Worker/Masked Manager (due personaggi in uno), Masked Soldier e per finire l’inquietante robottone con le fattezze di bambola Young-hee, quella della primissima prova con il gioco “Un, due, tre, stella”

Squid Game – In breve

Una serie di individui disperati e al verde vengono reclutati per partecipare ad un insolito gioco durante il quale vedranno sfidarsi a centinaia in comuni giochi per bambini dove però chi perde viene eliminato per davvero. Ben presto in tanti si pentiranno della scelta ma pur di portare a termine le prove e aggiudicarsi il premio finale metteranno da parte ogni tipo di paura. Il “gioco” come si scoprirà poi altro non è che una forma di intrattenimento per persone molto facoltose che assisterà in gran segreto scommettendo sul vincitore.

Mentre i giocatori si vestono con comuni tute di colore verde differenziate solamente da un numero identificativo, tutti i lavoratori del gioco vestiranno, mascherati, con tute di colore magenta e maschere nere distinguibili solamente per la forma in essa disegnata che ne identifica la mansione. A controllare che tutta la macchina organizzativa funzioni al meglio vi è il misterioso Frontman che nasconde un passato misterioso e legato ad uno dei protagonisti dei giochi.

Squid Game Action Figure – Dove Trovarle?

Le action figure di Squid Game saranno disponibili sul mercato a partire dalla primavera del 2023 con un costo indicativo di 80,00 € circa per le figure di Frontman e dei lavoratori e di 110,00 € per la figure della bambola Young-hee. Le action figure della linea S.H.Figuarts sono distribuite in Italia da Cosmic Group, se questo articolo vi ha incuriosito eccone alcune disponibili in rete.