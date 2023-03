Star Trek: Discovery, la prima serie TV ambientata nel mondo di Star Trek a debuttare dopo ben 14 anni, si chiuderà ufficialmente con la quinta stagione. La notizia è arrivata dal portale Variety che ha spiegato come sia stata una decisione di Paramount+, ma l’idea è quella di continuare ad ampliare l’epico franchise sci-fi sul piccolo schermo. La quinta stagione sarebbe dovuta arrivare quest’anno, ma la premiere è stata spostata al 2024.

La quinta stagione di Star Trek: Discovery sarà l’ultima

Non riesco a credere che questo viaggio strabiliante nel mondo di Star Trek: Discovery stia per finire. Sono grata per aver interpretato il Capitano Michael Burnham e per aver preso parte a un’eredità al fianco di un cast straordinario, di una troupe fenomenale e di un team di scrittura notevole. Sono profondamente grata ai nostri partner più solidali di CBS Studios e Paramount+, che hanno insistito per fare la storia della televisione.

Queste le dichiarazioni dell’attrice e produttrice Sonequa Martin-Green. Arrivata nel 2017 su CBS All Access, Star Trek: Discovery ha raccontato la guerra tra la Federazione e l’Impero klingon, scoppiata dopo un secolo di silenzio. La serie è stata accolta in maniera molto positiva da critica e pubblico, portando anche alla realizzazione di Strange New Worlds e Star Trek: Picard, che si concluderà con la terza stagione.

Nella quarta stagione di Star Trek: Discovery il Capitano Burnham e l’equipaggio della U.S.S. Discovery affronteranno una minaccia senza precedenti che incomberà in egual misura sui pianeti appartenenti alla Federazione e su quelli non appartenenti alla Federazione. Tutti insieme infatti dovranno affrontare questa minaccia e lavorare insieme per assicurare un futuro a tutta la galassia. In questa Stagione 4 torneranno Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker) and Blu del Barrio (Adira).