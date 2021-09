Star Trek: Strange New Worlds ritornerà alla classica formula a episodi

Star Trek: Strange New Worlds sembrerebbe voler confermare il ritorno del franchise alla tradizionale formula ad episodi. A partire da Star Trek: Discovery infatti, la narrazione delle vicende dei vari equipaggi e protagonisti, si sviluppava attraverso un racconto unico delle vicende, spezzettato solamente lungo tutto il corso della serie. Questa formula sembrava particolarmente adatta alla fruizione in streaming on demand di contenuti, tanto è vero che è stata ripresa anche per la serie Star Trek: Picard, incentrata completamente sul personaggio di Jean-Luc Picard.

Akiva Goldman, sceneggiatore che ha lavorato a entrambe le serie, sostiene però che per Star Trek: Strange New Worlds avverrà una sorta di “inversione della rotta”, riportando a serie a una struttura a episodi indipendenti tra di loro, seppur ovviamente collegati tutti da una medesima e precisa continuity, come accadeva alle vecchie serie, quali Star Trek: The Next Generation (ce ptete recuperare integralmente grazie a questo link) o Star Trek: Voyager.

Goldman però, prosegue assicurando che, nonostante a struttura a episodi, molti degli archi narrativi riguardanti degli specifici personaggi, saranno raccontati in maniera molto più seriale e, soprattutto, in maniera da adattarsi alla continuity della serie in maniera perfetta, evitando così alcuni degli imbarazzanti “paradossi”, che si possono vedere ad esempio nel corso della Serie Classica.

Lo sceneggiatore, aggiunge precisa anche che, il mix di trame autonome e archi di personaggi per tutta la stagione, consentirà un interessante cambiamento di focus tra il cast dello show. Piuttosto che portare la storia di ogni personaggio attraverso ogni episodio, i riflettori cadranno su diversi personaggi in diversi episodi.

Star Trek: Strange New Worlds, che ci riporterà agli esordi del franchise, a bordo della primissima U.S.S. Enterprise, comandata dal Capitano Pike assistito, tra gli altri, dal mitico Spock in qualità di ufficiale scientifico, dovrebbe vedere la luce sulla piattaforma streaming Paramount+ nel corso del 2022.