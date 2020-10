Star Wars – anteprima del manga Leia: Princess of Alderaan

Attraverso il sito ufficiale di Star Wars, è stata diffusa una ricca anteprima di Leia: Princess of Alderaan ovvero l’adattamento manga del romanzo young adult omonimo. Il romanzo è firmato da Claudia Gray mentre l’adattamento manga, compresi i disegni, sono firmati da Haruichi Furudate.

Leia: Princess of Alderaan ha per protagonista Leia ovviamente e ci narra il suo coinvolgimento con le forze ribelli. La più classica delle storie coming-of-age che offre uno sguardo inedito a un momento finora oscuro della giovinezza della Principessa e delle scelte che l’hanno poi portato a cambiare radicalmente il destino della galassia.

Nelle tavole fornite in anteprima, Leia si prepara al Day of Demand che coincide con il suo 16° compleanno. Si tratta di una tradizione del pianeta Alderaan secondo la quale la principessa dichiara la sua intenzione di insediarsi sul trono in futuro. Prima però assisteremo alla crescita di Leia scoprendo che la Principessa, futuro Generale, ha sempre avuto un animo decisamente ribelle.

Negli Stati Uniti, Leia: Princess of Alderaan uscirà per i tipi di Yen Press mentre in Italia i vari manga ambientati nell’universo di Star Wars escono per Planet Manga.

Eccovi le tavole:

Leia: Princess of Alderaan – il romanzo

Leia: Princess of Alderaan, il romanzo originale, è stato pubblicato in Italia da Mondadori con il titolo Leia – Principessa di Alderaan.

Eccovi la sinossi:

A sedici anni la principessa Leia Organa sta per affrontare il momento più impegnativo della sua vita: deve superare tre prove, una per il corpo, una per la mente e una per il cuore, per dimostrare di essere degna di ereditare un giorno la corona di Alderaan. Per farlo si divide tra corsi di sopravvivenza, Apprendistato Legislativo e missioni umanitarie sui pianeti della galassia. Ma qualcosa la distoglie dalle sue pretese al trono: i suoi genitori, Breha e Bail Organa, sono distratti, assenti, presi da misteriose questioni che non vogliono condividere con la figlia. Decisa a scoprire cosa le stiano nascondendo, Leia imbocca un cammino pericoloso, che la porterà ad attirare l’attenzione dell’Impero. E quando finalmente apprenderà la verità, si troverà di fronte alla scelta più ardua: dovrà decidere se dedicare la vita al suo popolo, e all’uomo che ama, o abbracciare un destino più ampio, in una galassia alla disperata ricerca di eroi ribelli. Il resto è storia… anzi, leggenda!