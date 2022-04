Star Wars: Crimson Reign sta per cambiare degli aspetti essenziali del mito della galassia lontana, andando a raccontare lo scontro tra Darth Vader e i Cavalieri di Ren. Crimson Reign è la serie a fumetti in cui assistiamo a come l’Alba Cremisi, l’organizzazione criminale conosciuta in Solo: A Star Wars Story, sia tornata prepotentemente nel Canon di Star Wars. Prima di Crimson Regin, abbiamo visto l’Alba Cremisi tornare in azione ne La Guerra dei Cacciatori di Taglie. Guidata da Charles Sooule d Steve Cummings, Star Wars: Crimson Reign ha mostrato come il primo amore di Han Solo, Qi’ra, sia arrivata al vertice del cartello criminale.

In Star Wars: Crimson Reign, Darth Vader si scontrerà con i Cavalieri di Ren

Nelle scene finale di Solo, avevamo scoperto come fosse Darth Maul a comandare l’Alba Cremisi, dopo gli eventi visti in Star Wars: Clone Wars. Con Star Wars: Crimson Reign assistiamo all’ascesa di Qi’ra. Ad affiancare la donna sono, in questo momento, i Cavalieri di Ren, una congrega di utilizzatori della Forza divenuti celebri in Il Risveglio della Forza, come servitori di Kylo Ren, e ora utilizzati da Qi’ra per dare l’assalto alla fortezza di Darth Vader su Mustafar. A presentare questo scontro, che vedremo in Star Wars: Crimson Reign #4 è la sinossi dell’albo:

I Cavalieri di Ren giocheranno un ruolo centrale nei piani di Qi’Ra per destabilizzare l’Impero, e il loro compito sarà sicuramente quello più importante. C’è qualcosa di fondamentale custodito nella Fortezza di Vader e i Cavalieri devono rubarlo. Un colpo sul mondo fornace di Mustafar, controllato dai Sith, con in palio la Galassia!

Questo assalto che vedremo in Star Wars: Crimson Empire #4 non solo ha in palio le sorti della galassia, ma presenta anche Vanee, servitore di Vader, che sarà un ostacolo per i Cavalieri di Ren. Non meno importante è il fatto che uno scontro inevitabile tra Vader e i Cavalieri di Ren potrebbe aiutare questi ultimi a venire ulteriormente inseriti nel Canon di Star Wars, andando anche a rendere maggiormente comprensibile il loro futuro legame con il nipote di Vader, Kylo Ren, che da loro guida in Il Risveglio della Forza ne è divenuto avversario nel finale de L’Ascesa di Skywalker. Un combattimento tra Vader e i Cavalieri di Ren potrebbe esser quindi un ottimo modo sia per introdurre un certo rispetto da parte dei Cavalieri per il nome di Vader, motivando quindi il loro asservimento a Kylo Ren, che renderli visibili agli occhi dell’Imperatore, che li renderà quindi strumenti del proprio piano per il dominio della Galassia