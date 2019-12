Star Wars: un fan chiede a gran voce l’emoji di Baby Yoda!

Come ben sapete, Baby Yoda è apparso per la prima volta nella serie televisiva Star Wars: The Mandalorian, trasmessa a cadenza settimanale sulla piattaforma proprietaria della Casa di Topolino, Disney+. Questo piccolo personaggio ha catturato il cuore di tutti. Sarà anche riuscito a conquistare il vostro? Vorreste poter utilizzare un emoji dedicato al piccolo esemplare di una specie ancora sconosciuta? Allora sarete sicuramente propensi ad unirvi a una petizione alquanto insolita.

A quanto pare, il vero appassionato non si accontenta soltanto delle bellissime action figure già disponibili sul mercato, ma vuole anche Baby Yoda sulle tastiere degli smartphone. La petizione appena lanciata ha già raggiunto quota 2024 consensi – al momento della stesura dell’articolo – e si pone l’obiettivo di raggiungerne almeno 2500 come obiettivo minimo.

“Penso che Baby Yoda dovrebbe diventare un emoji. Ci ha rubato i cuori, e ora voglio che rubi lo spazio della tastiera“, spiega Travis Bramble, l’autore della petizione su Change.org. “La tua amica condivide una foto del suo bambino? Rispondigli con la simpatica emoji di Baby Yoda per dimostrare quanto il piccolo fosse carino e al tempo stesso mascalzone. Sei malato e tua mamma ti chiede ‘vuoi un po ‘di zuppa?’, rispondi con un Baby Yoda per mostrarle che la tua sete è insaziabile“.

“Unisciti a me in questo movimento, e lascia che le tue voci siano ascoltate. VOGLIAMO L’EMOJI DI BABY YODA!!!“, conclude l’autore e appassionato di Star Wars sulle pagine di Change.

Insomma, un modo alquanto insolito per fare una richiesta a uno dei colossi dell’intrattenimento mondiale. Al momento, la Casa di Topolino non ha ancora risposto ufficialmente. Seguiranno aggiornamenti, naturalmente.