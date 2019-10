Star Wars: The Rise of Skywalker, nel trailer appare Ghost

Finalmente è arrivato il trailer finale dell'atteso capitolo conclusivo della saga di Guerre Stellari, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Vediamo i dettagli.

Molti si saranno accorti che la galassia di Star Wars è diventata molto più interconnessa dopo l’acquisizione di Lucasfilm da parte della Disney. Infatti alcuni personaggi appaiono frequentemente, creando cameo che aiutano a tessere una trama coerente tra film, serie TV, giochi e libri. Dunque, questo lavoro eccezionale si nota soprattutto nel trailer del nuovo capitolo di Guerre Stellari.

Infatti i fan sapranno bene che nei giorni scorsi è finalmente arrivato il trailer finale del tanto atteso capitolo conclusivo della saga, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, film diretto da J.J. Abrams e scritto insieme a Chris Terrio. Ebbene, gli appassionati più “accaniti” di Guerre Stellari avranno notato immediatamente che ci sono molteplici elementi che fanno riferimento ad altri film del mondo di Star Wars.

New trailer tease promo for Star Wars The Rise of Skywalker ! #StarWars #TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/syZHH7PsZm — Zcure1 (@Zcure1) October 21, 2019

Uno di questi richiami fa riferimento alla nave Ghost apparsa più volte in Star Wars: Rebels. Infatti nel corso del lungo trailer viene mostrata quella che può essere considerata una delle battaglie più entusiasmanti mai viste in Guerre Stellari e sicuramente molti considerano questo “dettaglio” come il più avvincente dell’intera pellicola.

Infatti, a quanto pare, tra tutte le navi presenti è stata “beccata” anche la nave usata durante il periodo dell’Impero Galattico. Ebbene, si può notare che la Millennium Falcon si schiera a fianco di tutte le altre navi e tra queste è possibile scorgere la presenza di Ghost. Dunque, in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker saranno coinvolti veramente moltissimi elementi dell’intera saga. Però la presenza dello Spettro di proprietà di Hera Syndulla potrebbe far sperare in un cameo del personaggio, non credete?

Cosa ne pensate del trailer del Star Wars: The Rise of Skywalker e della presenza della nave Ghost? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.