Star Wars: The Rise of Skywalker, rilasciato il trailer finale

Il trailer di Star Wars: The Rise of Skywalker è stato trasmesso durante la partita di football del lunedì sul canale statunitense ESPN.

Finalmente Lucasfilm ha aperto il sipario su quello che sarà l’attesissimo finale dell’ultimo capitolo della saga dedicata agli Skywalker. Il trailer di Star Wars: The Rise of Skywalker è stato trasmesso durante la partita di football del lunedì sul canale statunitense ESPN. Questo ultimo trailer contiene nuove informazioni e soprattutto ci mostra nuove fasi della lotta tra Rey e il Lato Oscuro e la crociata di Kylo Ren contro la Resistenza. Nel video, poi, vediamo altri dettagli sul ritorno sul grande schermo dell’Imperatore Palpatine.

Ecco a voi il trailer.

Come in ogni trailer, film e serie tv del franchise di Star Wars, i fan tagliano il capello in quattro ogni volta che qualcosa di nuovo viene rilasciato, e così hanno fatto anche con The Rise of Skywalker. Molti fan sono confusi sulla decisione di riesumare l’Imperatore Palpatine dal momento che sembrava essere stato ucciso in Star Wars: Return of the Jedi.

A dirci qualcosa su questa scelta è J.J. Abrams che spiega la scelta di far tornare il signore oscuro. “Molte persone si sentono come se non dovessimo rivedere il personaggio di Palpatine, e lo capisco pienamente“, ha detto Abrams sulle pagine dell’Empire Magazine, e ha poi continuato affermando “Ma se guardate i nove film come un’unica storia, io non ho mai visto un libro di una saga che alla fine non facesse riferimento a quanto accaduto prima. Se guardate i primi otto film, vi accorgerete che convergono tutti nel nono capitolo della saga”.

Il fan base del franchise di Star Wars è forse uno dei più difficili da riuscire ad accontentare e moltissime sono state le polemiche sul coinvolgimento di J.J. Abrams a partire dal primo capitolo di questa ultima trilogia in corso, ma il regista e produttore ci tiene a dire che Star Wars per lui è una benedizione e non deve mai essere una condanna.

Vi ricordiamo che Star Wars: The Rise of Skywalker sarà nelle sale italiane a partire dal 18 Dicembre 2019.