Star Wars: Kenobi, Edgerton torna nel ruolo di Owen Lars?

Arrivano nuovi dettagli inerenti ad alcuni personaggi che prenderanno parte alla serie TV dedicata ad Obi-Wan Kenobi che andrà in onda su Disney+

In occasione della dell’ormai passato D23 Expo 2019, la Casa di Topolino ha reso noti tutti gli show che saranno disponibili sulla nuova piattaforma streaming Disney+, tra questi è stato confermato l’arrivo della serie TV su Obi-Wan Kenobi. A quanto pare è stato ufficializzato da tempo che ci sarà l’attore Ewan McGregor il quale, ancora una volta, interpreterà il ruolo del personaggio che abbiamo visto nella trilogia prequel di Star Wars.

Ovviamente però, come tutti sapranno, sono veramente molti i dubbi inerenti alla nuova serie, infatti ancora non si sa dove sarà ambientata e quale altro attore sarà coinvolto. Dunque, data la segretezza che circonda il franchise di Star Wars, ci vorrà ancora un po per scoprire qualcosa in più. Però è recentemente trapelata una nuova informazione non di poco conto, infatti molto probabilmente potrebbe entrare nel cast anche un altro volto familiare della saga.

Dunque, si tratta di Joel Edgerton, il quale potrebbe vestire nuovamente i panni di zio Owen nella nuova serie TV in arrivo su Disney+. Proprio a riguardo di questo probabile ritorno l’attore stesso avrebbe rilasciato alcune informazioni, seppur minime, che fanno ben sperare. Senza sbilanciarsi troppo e senza rivelare particolari molto dettagliati, queste sono state le parole di Edgerton:

“Si tratta di una possibilità molto concreta. C’è potenzialmente un assassino sul tetto pronto a farmi fuori in caso dica la cosa sbagliata. Mi piacerebbe poteri dire molto di più. Solo che non lo farò”.

Ebbene, tra le ultime informazioni inerenti alla serie TV su Obi-Wan è stato anche confermato che sarà Deborah Chow a prendere il ruolo di regista, ma tutti gli altri dettagli continuano ad essere sconosciuti. Dunque, per il momento, oltre al nome del protagonista e della regista, è trapelato che vi è una buona possibilità del ritorno di Joel Edgerton. Quindi, anche l’attore in questione potrebbe essere coinvolto nel progetto per la realizzazione della serie che andrà in onda sulla nuova piattaforma streaming Disney+.