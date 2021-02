Stardew Valley: The Board Game: disponibile il gioco da tavolo di Stardew Valley

L’indie game Stardew Valley di Eric Barone ha ricevuto un adattamento a gioco da tavolo. Dopo l’incredibile successo del videogioco ispirato a titoli come Harvest Moon, i giocatori potranno ritrovare le atmosfere di Stardew Valley anche in formato analogico.

Stardew Valley: The Board Game è stato sviluppato da Eric Barone in collaborazione con il game designer Cole Meideros (GUBS: A Game of Wit and Luck, Web of Spies) con l’intenzione di replicare il caratteristico gameplay del videogioco, famoso ed apprezzato per il sistema di approvvigionamento delle risorse e creazione. Nell’adattare questi tratti distintivi però i designer hanno tenuto conto dei limiti imposti da un gioco da tavolo, per questo la trasposizione dell’ambiente open world risulterà più circoscritta affinché la durata di ogni partita possa concludersi in una sessione autoconclusiva di 45 minuti.

Stardew Valley: The Board Game sarà un titolo cooperativo adatto a 1-4 giocatori, i quali saranno chiamati a completare diversi Grandpa’s Goals e i compiti assegnati dal Community Center. Tali compiti potranno essere portati a termine, ad esempio, raccogliendo risorse, pescando, coltivando i campi e occupandosi della fattoria o craftando i diversi oggetti.

Il gioco seguirà l’andamento delle stagioni, le quali si alterneranno portando con loro diverse risorse, utili a portare a termine i diversi incarichi.

Il gioco utilizzerà come motore principale un mazzo di carte delle stagioni, composta da 20 carte. In ogni turno i giocatori pescheranno una carta e risolveranno i diversi eventi, decidendo in modo cooperativo come allocare le proprie risorse. Il gioco si concluderà quando il mazzo stagionale sarà esaurito e i giocatori scopriranno se hanno, o meno, vinto la partita.

Secondo Eric Barone il gioco da tavolo di Stardew Valley è stato progettato per presentare una certa profondità e complessità di gioco che permetterà un approccio diretto e immediato nel suo impianto di regolamento, ma che per essere padroneggiato e apprezzato a pieno richiederà dedizione e un’esperienza di gioco non occasionale.

Stardew Valley: The Board Game sarà un gioco ricco di componenti e accessori, necessari a trasporre il look and feel del videogioco sul quale è basato. Il gioco è acquistabile online sul sito ufficiale del produttore e ha un costo di 55 dollari. A questo link invece potete dare un’occhiata al suo regolamento.