Starfox ha debuttato nel MCU in Eternal, il film diretto dal premio Oscar Chloe Zhao e uscito nei cinema nel 2021. Il personaggio è stato presentato nella scena post-crediti della pellicola, e ora proprio Marvel Comics ha pensato bene di compiere una riprogettazione: l’obiettivo è dare a Eros, il fratello di Thanos, un nuovo look, basato su quello del giovane Harry Styles in Eternals, nel prossimo fumetto AXE: Starfox #1.

Starfox Harry Styles

Starfox nei fumetti come Harry Styles nel MCU?

Dunque, il costume e l’aspetto di Starfox potrebbero essere molto diversi dal solito, in modo da assomigliare di più alla versione del personaggio di Harry Styles. Ricordiamo che il personaggio è un Eterno creato da Jim Starlin e apparso per la prima volta in Invincible Iron Man #55. Starfox ha giocato un ruolo piccolo ma notevole nelle avventure del Titano Pazzo (Thanos), che presentano storie ambientate nell’universo cosmico. Il personaggio è apparso anche nel fumetto di She-Hulk di Marvel Comics.

L’Eterno possiede tutti i superpoteri dell’antica razza (forza, velocità, levitazione, tra gli altri), ma anche i poteri di stimolazione del piacere, grazie a cui può fare leva sul cervello di coloro che lo circondano. Quest’ultima, lo ricordiamo, è una capacità che lo ha messo nei guai in più occasioni.

Come già accennato e riportato da screenrant.com, Starfox ha fatto il suo debutto nel MCU in versione live-action nella scena post-crediti di Eternals, ed è stato interpretato dall’attore/cantante Harry Styles. Ora, il personaggio sta subendo una riprogettazione. Marvel Comics ha rivelato alcune delle trame legate al prossimo fumetto evento AXE: Judgment Day, inclusa una nuova storia con Starfox protagonista e portata alla luce dallo scrittore Kieron Gillen e dall’illustratore Daniele Di Nicuolo. Il nuovo design del costume di Eros è a cura di Valerio Schiti, il quale ha conferito all’Eterno un’immagine del tutto aggiornata.

Le cover di AXE: Starfox #1

Prima di tale cambiamento Starfox indossava un costume rosso e bianco vecchio stile, oltre ad avere i capelli arricciati agli angoli. Nella nuova versione Eros avrà un aspetto molto più giovane, forse per avvicinare sempre più il personaggio alla sua controparte del MCU. Quindi indosserà un nuovo costume, un mantello e avrà una ciocca bianca tra i capelli. Qui sotto potete vedere la cover originale e la sua variante: variant cover diffusa su Twitter da Kevin Wada:

Exclusive preview at Eros in A.X.E.: Starfox #1 as he joins marvel event series The judgement day! Left one is the main cover, right one is the variant cover. pic.twitter.com/aA8C6BznFM — HSFilms (@hsfiImography) July 15, 2022

Secondo le parole di Kieron Gillen, rilasciate durante una recente intervista con ComicBook, Eros apparirà quando il mondo avrà bisogno di “amore” più che mai. AXE: Starfox #1 di Marvel Comics sarà disponibile nei negozi di fumetti statunitensi entro la fine dell’estate 2022. Prima di concludere, continuiamo a parlare del MCU proponendovi di dare un’occhiata alla meravigliosa statua di Iron Man, acquistabile su Amazon.