Stargirl, la serie DC arriva in prima serata su Rai4

Stargirl è la serie TV creata da Geoff Johns basata sui personaggi dei fumetti DC, che si innesta esattamente a metà strada fra le novità di produzione come Titans, Doom Patrol, Swamp Thing e quelle appartenenti al cosiddetto Arrowverse. Rai4 ha ora confermato che la prima stagione verrà trasmessa in chiaro ogni lunedì in prima serata, più precisamente a partire dal 19 luglio 2021 alle 21:20, disponibile anche in streaming su Rai Play. Poco più in basso, il tweet pubblicato dall’emittente televisiva italiana, accompagnato da un breve trailer.

#STARGIRL in arrivo la prima stagione della serie targata DC Comics, dal 19 luglio, ogni lunedì in prima serata in #primavisioneassoluta pic.twitter.com/ytBuVelASL — Rai4 (@RaiQuattro) July 9, 2021

La prima stagione di Stargirl è composta da 13 episodi ed è ispirata alle avventure di Courtney Whitmore, personaggio ideato da Geoff Johns in collaborazione con Lee Moder. La serieha debuttato il 18 maggio 2020 sul servizio streaming DC Universe e il giorno successivo sull’emittente The CW.

Prodotta da Berlanti Productions, Mad Ghost Productions, DC Entertainment e Warner Bros. Television Studios, la serie vede la partecipazione di Sarah Schechter, Glen Winter, Greg Beeman, Melissa Carter, Greg Berlanti e Geoff Johns in veste di produttori esecutivi. Il cast principale vede la presenza di Brec Bassinger (Courtney Whitmore/Stargirl) Yvette Monreal (Yolanda Montez/Wildcat) e Anjelika Washington (Beth Chapel/Dottor Mid-Nite), oltre a Cameron Gellman (Rick Tyler/Hourman) e Trae Romano (Mike Dugan).

Il personaggio di Stargirl fu creato nel 1999 Johns poco dopo aver lavorato come assistente del compianto Richard Donner (morto solo pochi giorni fa all’età di 91 anni) sul set di Ipotesi di Complotto. In quell’occasione Geoff incontro Chuck Kim, ai tempi membro del team dirigenziale DC Comics, il quale gli propose di mettere su bianco le sue idee.

La sua prima serie a fumetti fu intitolata Stars & S.T.R.I.P.E ma durò solo 15 numeri, una durata relativamente breve per una testata targata DC Comics, ma che servì senz’altro a Geoff Johns per iniziare una prolifica carriera nel mondo dei fumetti statunitensi (grazie anche all’uscita di JSA, che trovate in offerta qui).