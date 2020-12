Stephen King rivela la sua serie TV preferita tratta dalle sue opere

Da più di quarant’anni, le storie di Stephen King terrorizzano i lettori di tutto il mondo e moltissimi tra i suoi romanzi e racconti sono stati adattati in show televisivi, film al cinema e film per la televisione. Tra tutti gli adattamenti tratti dai suoi romanzi e racconti, Stephen King ha scelto il migliore durante un’intervista per il prestigioso New York Times (potete leggere l’articolo completo a questo link).

Il grande scrittore ha dichiarato che il suo adattamento preferito è La Tempesta del Secolo, una miniserie televisiva andata in onda per la prima volta ben ventuno anni fa, nel 1999. King, infatti rivela al NY Times:

“[La Tempesta del Secolo] è sicuramente il mio adattamento preferito tra tutti. Ho adorato Colm Feore nei panni di Linoge e ho adorato la storia. L’hanno girata a Southwest Harbor nel Maine in inverno e hanno avuto la neve durante le riprese, quindi hai la sensazione di questa fantastica tormenta e delle persone intrappolate in essa. Hanno fatto un ottimo lavoro”.

La serie è ambientata in una piccola città del Maine al centro di una potente bufera di neve, soprannominata, appunto, la “Tempesta del Secolo“. Ghiaccio, neve e temperature fredde non sono le uniche cose che questa tempesta ha portato con sé, poiché il misterioso Andre Linoge arriva nella piccola comunità insieme alla tormenta. Mentre la città si riunisce per capire come affrontare il tempo insidioso, Linoge scopre molti segreti riguardanti i residenti della città, accordandosi con loro che se ne andrà solo una volta ricevuto ciò che vuole. Quello che vuole, tuttavia, è che uno dei bambini del paese cresca come fosse suo, costringendo tutta la popolazione della cittadina a stringere un patto terrificante.ù

King ci ha abituati al suo essere molto distaccato rispetto le produzioni cinematografiche e televisive tratte dalle sue opere. Non saremo sorpresi, però, di sentire l’autore tessere le lodi dell’attuale adattamento di The Stand, poiché non solo suo figlio Joe Hill è stato uno dei sceneggiatori della serie, ma King stesso ha contribuito a un nuovo epilogo alla storia originale appositamente pensato per questo adattamento su CBS All Access.

The Stand è la fine apocalittica di un mondo decimato dalla peste e coinvolto nell’eterna lotta tra il bene e il male. Il destino dell’umanità riposa sulle fragili spalle della madre Abagail, 108 anni, e di una manciata di sopravvissuti. I loro peggiori incubi sono incarnati in un uomo con un sorriso letale e poteri indicibili: Randall Flagg, l’Uomo Oscuro.