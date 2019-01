Steve Jackson Games apre un proprio ed esclusivo canale distributivo

Steve Jackson Games utilizzerà la sua piattaforma di vendite online, Warehouse 23, per gestire progetti che la società non intende immettere sul mercato attraverso la normale distribuzione commerciale. Il primo prodotto oggetto del nuovo trattamento sarà The Fantasy Trip Adventures, in programma ad agosto.

In un post su Daily Illminator, la newsletter online dell’azienda, l’amministratore delegato di SJG Phil Reed ha spiegato il perché di questo nuovo programma, “Avendo portato a termine con successo diversi progetti Kickstarter, abbiamo dovuto rispondere spesso alla stessa domanda : Verrà venduto nei negozi? “Per evitare di generare ulteriore confusione, i giochi destinati alla normale distribuzione continueranno a essere prodotti con l’account Kickstarter di Steve Jackson Games, mentre le campagne per progetti non destinati alla distribuzione, inclusi piccoli oggetti, accessori di gioco , e “qualunque idea geniale ci venga in mente”, verranno lanciate sotto il marchio Warehouse 23. Una volta che queste campagne finiranno, i relativi prodotti saranno disponibili solo attraverso l’omonimo store.

Il primo prodotto che verrà gestito in questo modo sarà The Fantasy Trip Adventures, un supplemento a The Fantasy Trip, il primo gioco di ruolo di Steve Jackson pubblicato nel 1980 dalla Metagaming Concepts, di cui nel 2017 SJG ha acquistato i diritti per poi ripubblicarlo attraverso una campagna Kickstarter che ha raccolto 314.572 $ .

Il nuovo prodotto sarà un compendio di cinque avventure, tra cui due già pubblicate in formato PDF. Queste saranno vendute in un set che includerà un libro a copertina morbida, i segnapunti e i fogli megahexes necessari per condurre al meglio le avventure.

La campagna di Kickstarter per The Fantasy Trip Adventures ha facilmente superato l’obiettivo iniziale di $ 10.000, arrivando a 27.664 $ grazie a 790 sostenitori (in media 35.02 $ ciascuno) al momento della stesura di questo articolo. Coloro che che hanno selezionato l’offerta solo PDF riceveranno il libro ad aprile, mentre la versione stampata è prevista per agosto. La campagna include anche un pacchetto destinato ai rivenditori che vogliano sostenere questa linea di prodotti.

In linea con questa volontà di espansione, Steve Jackson Games offre una licenza di pubblicazione limitata a chiunque desideri produrre avventure da utilizzare con il gioco (in maniera simile alla Open Game License (OGL) e alla Game System License (GSL) utilizzate da Wizards of the Coast per consentire agli editori di terze parti di produrre materiale compatibile per Dungeons & Dragons).

Sotto la specifica licenza TFT, gli scrittori e gli illustratori potranno creare PDF originali, tra cui avventure, annotazioni, storie, creature, personaggi e altro, da vendere su Warehouse 23, lo store di Steve Jackson Games, e guadagnare dalle royalties delle loro opere. Tutti i PDF prodotti in base a questo accordo saranno autorizzati a utilizzare la meccanica di gioco TFT e il mondo di Cidri sotto l’egida del logo ufficiale “Compatibile con The Fantasy Trip”.