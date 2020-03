Steven Universe non continuerà come serie a fumetti

Come è già noto ai suoi fan, Steve Universe terminerà questa settimana negli USA con lo speciale da un’ora intitolato Steven Universe Future e da qualche settimana circolava insistente la voce secondo la quale la fortunata serie animata sarebbe potuta continuare sotto forma di serie a fumetti come accaduto per molte serie TV – Buffy e Smallville solo per citare due esempio noti ai più.

La voce però è stata smentita dalla stessa creatrice Rebecca Sugar attraverso un perentorio messaggio sul suo account twitter

There's a rumor that Steven Universe will continue as comics, & that I will be involved in upcoming SU comics – this is NOT true! If any comic claims to be a canon continuation of the SU story/world, please know that it was not developed or approved by the show team or by me.

— Rebecca Sugar (@rebeccasugar) March 25, 2020