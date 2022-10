Le Bizzarre Avventure di JoJo – Stone Ocean, adattamento anime del manga omonimo scritto e disegnato da Hirohiko Araki e sesta stagione della serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo sta per tornare! Netflix è pronto a trasmettere la terza e ultima parte dell’anime in tutto il mondo. Quando? Scopriamolo subito.

Stone Ocean: data d’uscita della terza parte

Come ben sappiamo, la distribuzione degli episodi da parte del colosso dello streaming è stata duramente contestata. Infatti, tra la prima e la seconda parte è passato più di un anno. La prima parte (trovate qui la nostra recensione) ha infatti debuttato il 1° dicembre 2021, mentre la seconda (recuperate la nostra recensione a questo articolo) il 1° settembre 2022. Tra le constatazioni il fatto che il rilascio degli episodi a distanza di molti mesi intacca l’organicità dell’opera, che si perde un po’ quando la storia viene ripresa dopo tanto tempo.

Netflix quindi questa volta ha deciso di non perdere tempo. Quando potremo vedere la terza parte di Le Bizzarre Avventure di JoJo – Stone Ocean? Uscirà il 1° dicembre 2022 e sarà composta dagli episodi 25-38.

Stone Ocean: la produzione e la trama dell’anime

Alla produzione della serie troviamo ancora una volta David Production, con Kenichi Suzuki come chief director e Toshiyuki Kato, già regista della serie Le bizzarre avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable, al lavoro dietro la macchina da presa. Yasuko Kobayashi è lo sceneggiatore principale della serie, mentre Masanori Shino (Black Lagoon) è il character design. Il direttore del suono è Yoshikazu Iwanami e la colonna sonora è composta da Yūgo Kanno.

Questa la descrizione ufficiale di Netflix de Le bizzarre avventure di Jojo: Stone Ocean:

Florida, USA, 2011. Dopo un incidente durante un viaggio con la sua dolce metà, Jolyne Cujoh cade in una trappola e viene condannata a quindici anni di reclusione nella struttura di massima sicurezza Green Dolphin Street, alias “l’Acquario”. Sull’orlo della disperazione, riceve da suo padre un ciondolo che fa risvegliare in lei un misterioso potere. “Ci sono cose nel mondo più terrificanti della morte, e ciò che sta succedendo in questa prigione è sicuramente una di queste”. Il messaggio di un ragazzo misterioso che appare davanti a Jolyne, eventi inspiegabili che si succedono uno dopo l’altro, l’orribile verità raccontata da suo padre quando va a trovarla nella struttura e il nome DIO… Alla fine Jolyne sarà liberata da questa prigione? Inizia la battaglia finale per porre fine al fatidico confronto secolare tra la famiglia Joestar e DIO.

A proposito del manga

Stone Ocean è la sesta serie del manga Le bizzarre avventure di JoJo di Hirohiko Araki, edita su Weekly Shōnen Jump e raccolta in diciassette tankōbon dal 1º maggio 2000 al 4 luglio 2003.

Dove è ambientata la storia? L’intera serie è ambientata negli Stati Uniti d’America e racconta le avventure di Jolyne Kujo, giovane figlia di Jotaro Kujo, che rimane vittima di un complotto ordito da un vecchio alleato di Dio Brando, finendo rinchiusa in un carcere di massima sicurezza in Florida. Si tratta dell’unica serie del manga nella quale il protagonista è di sesso femminile.

In Italia, Stone Ocean è stato pubblicato da Star Comics prima in un formato contenente meno pagine rispetto alla versione originale, e poi rieditato dal giugno 2013 all’aprile 2014 in un formato bunkoban da undici volumi (recuperate la vostra copia su Amazon).