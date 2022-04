Strade di Nuova Capenna, la nuova espansione di Magic: The Gathering è finalmente disponibile anche in formato cartaceo, oltre che in digitale su Magic Arena.

Ambientato a Nuova Capenna, una metropoli dalle tinte noir e dalle stile Art Deco, il nuovo set e’ incentrato sulle storie di cinque famiglie criminali, che si danno battaglia tra di loro per il controllo dell’intera citta’. Queste saranno caratterizzate da meccaniche uniche e saranno rappresentate da tre colori:

I membri appartenenti al clan degli Obscura sono tutti abili incantatori che sfruttano i loro poteri per ingannare e illudere i loro avversari, manipolandoli e ricattandoli. La meccanica unica a loro legata e’ Complottare, che consente di pescare e poi scartare una carta; se quest ultima non e’ una terra, il giocatore puo’ mettere un segnalino +1/+1 sulla creatura che ha complottato.

I Maestro sono vampiri e intenditori d’arte, ma anche abili e spietati assassini celati all’interno di un’elite di cittadini, disposti a tutto pur di salvaguardare la cultura della Vecchia Capenna. La meccanica unica a loro legata e’ Danno Collaterale, che permette di sacrificare una creatura con forza pari o superiore a N per copiare qualunque incantesimo legato a questa abilita’.

I Rivettatori sono abili artigiani muniti di forza bruta che utilizzano per portare a termine il proprio lavoro, oltre che intimidire e distruggere i loro avversari. La meccanica unica a loro legata e’ Blitz, che grazie ad un costo alternativo sono in grado di guadagnare l’abilita’ “Velocita’” e “quando questa creatura muore, pesca una carta”. Tuttavia, la creatura in questione va sacrificata all’inizio della sottofase finale successiva.

Coloro che appartengono ai Cabaretti sono druidi noti per essere gli organizzatori di sontuose feste a Nuova Capenna, ma che posseggono un grande potere sulle masse che va ben oltre le sale da ballo. La meccanica unica a loro legata e’ Alleanza, che consiste nell’attivare un effetto unico ogni volta che un’altra creatura entra nel campo di gioco.

Per quanto sembrino occuparsi solo di questioni banali legali e di controversie sulle proprieta’, in realta’ gli Intermediari sono avvocati che seguono segretamente una cupa profezia sul giorno del giudizio. La meccanica unica a loro legata e’ Segnalino scudo, che permette ad una creatura con questo determinato segnalino che sta per morire o subire danno di sopravvivere rimuovendolo.

All’interno di Strade di Nuova Capenna saranno presenti anche 10 terre base “Metropolis” a illustrazione completa, ispirate al fantasy urbano. Inoltre, saranno presenti anche carte speciali con trattamento “Grattacielo” e “Eta’ dell’oro”, con illustrazioni e cornici uniche che mostrano tutto lo sfarzo e il lusso di Nuova Capenna.

