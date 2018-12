Stranger Things 3 sta arrivando, ecco il teaser coi titoli degli 8 episodi

Il momento si avvicina, la terza stagione di Stranger Things arriverà presto sui nostri schermi, anche se per il momento non c’è una data precisa, si parla genericamente del 2019. Gli appassionati quindi iniziano a fremere per conoscere il destino del nostro mondo e le nuove avventure di Undici, Will, Lucas, Dustin e Mike.

Per iniziare a stuzzicarne la curiosità quindi Netflix ha pubblicato da poche ore un primo teaser. Dentro non c’è ancora alcuna scena o immagine della nuova stagione, ma ci sono i titoli dei prossimi otto episodi.

Suzie, mi ricevi?

Incubi

Il caso della bagnina scomparsa

La sauna

L’origine

Il compleanno

Il morso

La battaglia di Starcourt

La nuova serie anzitutto sarà ambientata nel 1985, un anno dopo la seconda, e abbandonerà le ambientazioni autunnali delle prime due stagioni per passare all’estate, periodo nel quale tra l’altro aprirà il nuovo centro commerciale già anticipato lo scorso anno e che svolgerà un qualche ruolo chiave, visto che ci si svolgerà la battaglia finale, come anticipa il titolo dell’ultimo episodio.

Dopo i 9 episodi della seconda stagione inoltre si ritorna a 8, come nella prima. Gli altri titoli invece sono difficili da decifrare. Probabilmente col primo trailer vero e proprio alcune cose diverranno più chiare. Nel frattempo non ci resta che attendere per sapere se il varco col Sottosopra sarà chiuso una volta per tutte.