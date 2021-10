Stranger Things 4 avrà 4 archi narrativi

La quarta stagione di Stranger Things, la serie di successo di Netflix creata dai fratelli Duffer e prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment, sta finalmente per prepararsi al debutto dopo i ritardi causati dalla pandemia. Quando potremo vedere Stranger Things 4? Netflix deve ancora annunciare una data precisa concreta, ma ha confermato che uscirà nella prima metà del 2022.

Intanto la star di Stranger Things, David Harbour ha rivelato che l’imminente quarta stagione della serie di successo di Netflix seguirà quattro archi narrativi che si intrecciano.

Parlando al New York Comic Con 2021 David Harbour, che interpreta l’ex capo della polizia di Hawkins Jim Hopper, ha rivelato che la prossima quarta stagione di Stranger Things è costruita su quattro archi narrativi che sono stati stabiliti nelle prime tre stagioni.

L’attore ha spiegato inoltre che uno di questi archi narrativi coinvolgerà il suo personaggio in Russia, che i creatori della serie, i Duffer Brothers, hanno precedentemente confermato essere ispirato dal loro amore per The Great Escape del 1963.

David Harbour ha anche rivelato che una seconda storyline scaverà più a fondo nella relazione tra Eleven (Millie Bobby Brown) e il Dr. Martin Brenner (Matthew Modine), rivelando quello che Eleven ha passato nell’istituto.

Riparleremo di Eleven e poi c’è questa nuova cosa di Creel House, che è un nuovo elemento da prendere in considerazione. Ma stiamo anche cercando di riportarlo indietro per essere sicuri di non avere un finale come alcuni di noi si sono sentiti per lo show Lost. Come, ‘Cosa è successo all’orso polare? Quindi, stiamo cercando di disegnare in modo che il mostro di fumo, e il Demogorgone, e il Sottosopra stesso, di cui dovete sapere di più, tutto cominci ad arrivare a una conclusione e diventa davvero un pezzo completo.