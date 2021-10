Stranger Things 4: Finn Wolfhard definisce la stagione davvero incasinata

La quarta stagione di Stranger Things, la serie di successo di Netflix creata dai fratelli Duffer e prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment, sta finalmente per prepararsi al debutto dopo i ritardi causati dalla pandemia.

Per preparare i fan a questo debutto Netflix ha lanciato qua e là un sacco un sacco di indizi per aumentare l’attesa fino all’uscita della nuova stagione, anche se per lo più hanno lasciato tutti con più domande che risposte. Più recentemente, all’evento TUDUM di Netflix, un nuovo trailer della stagione 4 di Stranger Things ha mostrato una nuova misteriosa location: La Creel House, la casa inizialmente senza pretese della famiglia Creel negli anni ’50 che nasconde segreti malevoli. Il trailer però non ha svelato molto su cosa aspettarci nella quarta stagione. Eppure, dopo avere visto il trailer, Finn Wolfhard ha commentato che la nuova stagione potrebbe spaventare il pubblico. Vediamo più nel dettaglio.

Stranger Things 4: come sarà secondo Finn Wolfhard

Il nuovo video, chiamato Creel House, mostra una surreale sequenza ambientata in una casa davvero inquietante, la quale ci prepara agli sconvolgenti eventi che vedremo nella prossima stagione.

Secondo Finn Wolfhard, che interpreta Mike nella serie, Stranger Things 4 sarà spaventosa e davvero incasinata.

Non ha però rivelato altro, nemmeno nulla sulla sua reazione alla resurrezione a sorpresa di Hopper.

Comunque, la dichiarazione di Finn Wolfhard è in linea con ciò che, in passato, lui e le sue co-star hanno rivelato sui nuovi episodi di Stranger Things. Gaten Matarazzo l’ha definita la stagione più spaventosa finora, e Wolfhard l’ha precedentemente descritta come la più oscura.

Shawn Levy, produttore esecutivo di Stranger Things, ha svelato durante un’intervista con Slash Film, che Stranger Things 4 sarà più epica che mai. Nonostante abbia deciso di non rivelare alcun nuovo dettaglio sulla trama, ha però confermato che la nuova stagione è “più grande” e “più matura” rispetto alle precedenti. Leggete anche questo nostro articolo per saperne di più.

Quando potremo vedere Stranger Things 4? Netflix deve ancora annunciare una data precisa concreta, ma ha confermato che uscirà nella prima metà del 2022.

