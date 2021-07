Stranger Things 4: David Harbour parla del ritorno del suo personaggio

David Harbour rivela i piani per il suo personaggio Jim Hopper nella quarta stagione di Stranger Things. Il personaggio infatti non doveva morire e il piano era proprio quello di creare una falsa morte per “riportalo in vita” nella quarta stagione. Ma vediamo più nel dettaglio.

Stranger Things 4: la falsa morte di Jim Hopper

Come ben sappiamo Jim Hopper è scomparso in un’esplosione alla fine della terza stagione quando Joyce ha chiuso il cancello per il Sottosopra durante la battaglia di Starcourt. Eppure il trailer della quarta stagione di Stranger Things ha svelato che Jim Hopper è in realtà vivo e tenuto prigioniero in un campo in Kamchatka, in Russia.

David Harbour, che interpreta Hopper in Stranger Things, ha commentato più volte il ritorno del suo personaggio. Recentemente, ha paragonato la resurrezione di Hopper, in Stranger Things 4, alla rinascita di Gandalf.

Ma quali sono i motivi dietro questa sua sopravvivenza? Lo ha rivelato durante un’intervista con ET Canada.

Harbour ha discusso di come l’arco narrativo di Hopper sia stato in mente fin dall’inizio della serie e che la sua storia sarà cementata nella stagione 4 in cui verranno esplorati molti argomenti della sua vita che sono stati semplicemente accennati. David Harbour afferma che la sua resurrezione porterà alla creazione di qualcosa di nuovo.

“Voglio dire, sapete, fin dall’inizio di questo show, ho parlato con loro dell’arco narrativo di questo ragazzo e di cosa gli sarebbe capitato, e loro mi hanno parlato di lui, e di cosa sarebbe stato davvero profondo e commovente. E stiamo iniziando a impostare la quarta stagione proprio su questo. Voglio dire, una delle cose più importanti è stata la scoperta di paternità con Undici e ora deve essere resuscitato per creare qualcosa di nuovo. E così abbiamo creato questa falsa morte e questa resurrezione, ma in programma c’è qualcosa di ancora più eccitante.”

David Harbour ha continuato a menzionare la paternità di Hopper per Undici e come questa sarà rivisitata nella stagione 4. La resurrezione di Hopper sarà in questo sicuramente cruciale per la stagione, dopo che gli spettatori hanno assistito al dolore di Undici alla fine della stagione 3 quando lei crede che Hopper sia morto.

Le foto e il trailer di Stranger Things 4 sembrano inoltre suggerire che Undici potrebbe essere messa ulteriormente alla prova. In particolare il trailer ha fortemente suggerito che Undici rivisiterà il suo passato traumatico nell’Hawkins National Laboratory, mentre le foto del set sembrano alludere a qualche ferita per la giovane ragazza. Il personaggio di Hopper si è sviluppato enormemente quando è diventato suo padre e vedere quel rapporto riaccendersi dopo le difficoltà e il dolore avrà un impatto incredibilmente emotivo.

