Stranger Things 5, la celebre serie Netflix, utilizzerà materiale originariamente previsto per la Stagione 2 e riproporrà, chiudendoli, alcuni temi introdotti in passato.

Da un'immagine ufficiale di Stranger Things

Stranger Things 5: alcune idee arrivano dalla Stagione 2

A affermarlo sono stati proprio i fratelli Duffer, creatori della serie. In particolare il gran finale di quella che dovrebbe essere l’ultima stagione del celebre telefilm targato netflix era stato originariamente pensato per la seconda stagione. Diventata un fenomeno di culto fin dalla sua uscita sulla celebre piattaforma nel 2016, Stranger Things ha recentemente portato a termine la sua quarta stagione e con essa l’introduzione di Vecna, il presunto grande cattivo dietro tutti i mali che affliggono Hawkins, e il ritorno dei poteri di Undici. L’ultima stagione si è conclusa lasciando col fiato sospeso tutti gli spettatori, che ora guardano ai fratelli Duffer chiedendosi come chiuderanno questo lungo ciclo di avventure.

E a quanto pare la chiusura trova le sue origini nel “lontano” passato: i creatori della serie hanno infatti recentemente affermato che sfrutteranno un’idea nata per chiudere la seconda stagione; idea rimandata quando i Duffer si erano resi conto di avere ancora molto da dire su Undici e i suoi amici e che le previste quattro stagioni iniziali non sarebbero state sufficienti. E osservando il tutto con il famoso “senno del poi” ci sono diverse domande che la quarta stagione ha lasciato senza risposte e che invece potrebbero trovare spazio nell’ultima stagione: in primo luogo la completa assenza (anche dai ricordi di Undici) di Kali, l’unica altra cavia ad essere riuscita a fuggire dai laboratori. E in effetti i Duffer avevano già lasciato intendere di voler utilizzare nuovamente il personaggio.

Un’altra conferma su quello che vedremo nella quinta stagione riguarda invece la connessione mentale tra Will, il Mind Flayer e Vecna. Già al centro della trama della seconda stagione, questo legame è diventato ancora più importante quando è stato rivelato che la creatura era a sua volta sotto il comando di Vecna. Non solo, la quarta stagione, in chiusura, mostra Will che si tocca il collo: un segnale che il ragazzo percepisce ancora qualche tipo di connessione. E anche in questo caso è arrivata la conferma dei fratelli Duffer: questa parte della trama e, in particolare, Will avranno un’importanza centrale nella quinta stagione.

Ma mentre la seconda stagione si chiudeva mostrando il Mind Flayer come una minaccia ancora presente, i Duffer hanno chiarito che il finale della quinta stagione sarà più “definitivo”. Purtroppo dovremo attendere ancora un po’: sebbene non sia stata ancora stata annunciata una data, secondo molti, tra cui David Harbour (interprete dello sceriffo Jim Hooper), potrebbe essere trasmessa nel 2024.