L’attesa per la Stranger Things 4 è alle stelle. La nuova stagione della serie creata dai fratelli Duffer, sarà divisa in due parti che usciranno nei prossimi mesi: il primo volume il 27 maggio e il secondo il 1 luglio. Sembra che i registi abbiano però in serbo per i fan qualche altra sorpresa. I due hanno infatti dichiarato che hanno intenzione di creare degli spin-off ambientati nello stesso universo della serie fantascientifica/horror di Netflix!

Le dichiarazioni dei fratelli a proposito dei possibili spin-off di Stranger Things

I fratelli Duffer hanno discusso della loro intenzione di dare vita a degli spin-off ispirati a Stranger Things in un’intervista con SFX Magazine.

Matt Duffer ha dichiarato:

“Abbiamo alcune idee su qualche sorta di spin-off, o qualsiasi continuazione di Stranger Things. L’idea è abbastanza eccitante da sentire l’attrazione di volerlo fare di nuovo? Voglio sentirmi davvero eccitato per questo. Ecco perché stiamo valutando attentamente la cosa e se andare avanti o meno”.

Ross Duffer ha aggiunto che avrebbero preso in considerazione solo la produzione di spin-off di Stranger Things sufficientemente diversi dallo spettacolo originale.

“La chiave per noi è che deve venire percepita come se fosse una cosa distinta, non una ricostruzione di ciò che abbiamo già fatto, perché quale sarebbe lo scopo? Penso che abbiamo qualcosa che potrebbe essere piuttosto eccitante. Quindi vedremo.”

Nulla quindi è certo, ma in ogni caso i fratelli hanno confermato che se si concretizzassero gli spin-off di Stranger Things, avrebbero affidato i compiti di showrunner a qualcun altro, anche se rimarrebbero comunque “pesantemente coinvolti” durante lo sviluppo.

A proposito della quarta stagione

Stranger Things è stata creata dai Duffer Brothers ed è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment con i Matt e Ross come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, Ian Paterson e Curtis Gwinn.

La quarta stagione di Stranger Things risponderà a molte domande lasciate in sospeso alla fine della terza, incluso cosa sta succedendo tra Hopper e Joyce e della relazione di Hopper con Eleven.

Vi riproponiamo la sinossi di Stranger Things 4 mentre a questo nostro articolo potete guardare il trailer in italiano:

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.