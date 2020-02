Stranger Things 4 sarà l’ultima stagione e verrà divisa in due parti?

Sono molte le indiscrezioni che nell’ultimo periodo stanno prendendo piede nel mondo del web in attesa di vedere il nuovo capitolo della serie TV di Stranger Things. Lo show che ha ottenuto grandissimo successo, ambientato negli anni ’80, è giunto ormai al quarto capitolo, la cui uscita è attesissima dal fan. Ebbene, secondo le ultime voci di corridoio sembrerebbe che con l’arrivo di Stranger Things 4 potrebbero concludersi le vicende che hanno visto i nostri amati protagonisti – tra cui Dustin, Mike, Will, Lucas e Undici – alle prese con il Sottosopra e il mostruoso Demogorgone. Oltre a questa informazione, sembrerebbe che alcune fonti abbiano ipotizzato che la nuova stagione della serie TV Netflix potrebbe essere suddivisa in due parti.

Tuttavia, la “seconda parte” del capitolo in arrivo di Stranger Things potrebbe essere identificato come capitolo 5 anche se, quasi certamente, sarà solo la continuazione della parte iniziale. Per il momento non giungono però dichiarazioni ufficiali da parte della piattaforma streaming. Certo è che i Duffer Brothers, con la conclusione della terza stagione della famosissima serie televisiva – che va in onda sulla piattaforma streaming di Netflix – hanno lasciato in sospeso molte vicende e altrettanti dubbi sulla sorte di alcuni personaggi. Proprio a tal proposito è intervento David Harbour, attore che nello show veste i panni di Jim Hopper, nonché capo della polizia della “tranquilla” Hawkins. Ecco le sue parole:

“Non avremo un finale aperto come The Walking Dead. Tutti i personaggi avranno la loro fine. Daremo al pubblico ciò che vuole e poi ce ne andremo prima di non essere più i benvenuti.”

Dunque, queste su parole, fanno intendere che i fratelli Duffer non lasceranno nulla al caso, quindi avranno un bel da fare per concludere nel migliore dei modi la serie TV Stranger Things. Anche altri protagonisti sembrano confermare l’ipotesi inerente al fatto che, la quarta, potrebbe essere la stagione conclusiva. Infatti sia Finn Wolfhard, che nello show veste i panni di Mike, che Noah Schnapp che interpreta invece Will, credono che sia opportuno non prolungarsi eccessivamente con nuove stagioni. Nello specifico Noah Schnapp avrebbe affermato:

“Credo che dovremmo fermarci quando sentiremo che la storia è completa. Se non c’è pi storia, non c’è più storia.”

Dunque, in attesa di assistere alle nuove vicende della serie TV, cosa ne pensate di queste indiscrezioni? Siete d’accordo sul fatto che la storia di Stranger Things debba ormai giungere al termine?