Studio Supernova: disponibili La Spedizione Perduta e Alta Società

Sono disponibili i giochi La Spedizione Perduta (The Lost Expedition) e Alta Società (High Society), due delle novità di Studio Supernova inizialmente previste per aprile in occasione di Play! festival del gioco di Modena, la cui distribuzione era poi stata sospesa a causa delle misure volte a contenere l’epidemia di Covid-19.

Alta Società (link Amazon), del pluripremiato game designer Reiner Knizia, sarà un gioco di aste compatto e dal gameplay di facile apprendimento in grado di regalare ore di intrattenimento ad un pubblico trasversale composto sia da giocatori navigati che casual.

High Society sarà un gioco d’aste in cui i giocatori, da 3 a 5, si contenderanno l’acquisto di beni di lusso. I giocatori dovranno però fare attenzione a non puntare sull’oggetto sbagliato che potrà rivelarsi un pessimo investimento e gettarli sul lastrico. Alla fine dell’asta chi avrà più denaro sarà il vincitore.

La Spedizione Perduta (link Amazon), del designer Peer Sylvester, trasporterà i giocatori in un’avventura indimenticabile: l’ultimo tentativo di Percy Fawcett di trovare El Dorado. La Spedizione Perduta sarà animata da personaggi ispirati a personalità iconiche come Teddy Roosevelt, Isabelle Eberhardt e Rin Tin Tin, impegnati in una spedizione che sarà una vera e propria sfida di sopravvivenza. I giocatori dovranno gestire al meglio le proprie risorse (salute, cibo e proiettili) per avere qualche speranza di arrivare vivi alla fine delle due fasi di gioco (giorno e notte) con pericoli crescenti.

L’edizione localizzata da Studio Supernova sarà una speciale edizione completa di tutte le espansioni e le promo card speciali che allargheranno il mondo di La Spedizione Perduta al regno delle leggende fantastiche, inventate durante l’epoca d’oro delle spedizioni, come La Fonte della Giovinezza.

La Spedizione Perduta potrà essere giocato in modalità solitario, cooperativa e competitiva a squadre, dove due team di esploratori cercano di arrivare per primi ad El Dorado.