Su Kickstarter la campagna per Altered Carbon: the Roleplaying Game

È da poco partita la campagna Kickstarter di Hunters Books per il finanziamento del gioco di ruolo basato sulla serie tv di fantascienza Netflix Original Altered Carbon.

Altered Carbon: the Roleplaying Game sarà il gioco di ruolo ufficiale della serie tv Netflix e riprenderà in tutto e per tutto le atmosfere cyberpunk noir tipiche dello show.

Altered Carbon si caratterizza per la sua visione cyberpunk dove la mente umana non è altro che l’involucro per sequenze di dati. Questi sono raccolti ed archiviati digitalmente grazie ad una tecnologia che è stata così in grado di bypassare la morte, installando i dati di backup in un nuovo corpo.

Ovviamente si tratta di un processo soggetto a leggi di mercato precise e giochi di potere, che decretano l’accesso a tali possibilità soltanto a coloro in grado di affrontare i costi di questo processo potenzialmente infinito e in grado di trasformare i più ricchi in dei immortali.

Altered Carbon: the Roleplaying Game porterà così una prospettiva diversa al concetto di morte e continuità di gioco tra un personaggio e l’altro, permettendo così il passaggio di memorie ed informazioni post mortem e aprendo una serie di possibilità narrative che andranno ad arricchire l’esperienza di gioco.

L’ambientazione del gioco seguirà gli eventi della prima stagione dello show, durante l’anno 2384 all’interno dell’area metropolitana di Bay City. I giocatori potranno così esplorare i diversi livelli che la compongono e destreggiarsi in storie che prevederanno elementi e tematiche di mistero, intrigo e azione.

Il manuale base conterrà tutte le informazioni legate all’ambientazione e alla particolare visione transumanesima caratteristica dello show, mentre il sistema di gioco si chiamerà Hazard System. Si tratterà di un game system originale, ispirato a motori di gioco come Cortex System, Savage Worlds e Outbreak: Undead, che prevederà l’utilizzo dei diversi dadi a seconda del grado di competenza del personaggio. Per avere successo in una determinata azione il gioco e il GM stabiliranno un numero e se il tiro di dado risulterà in un numero inferiore alla difficoltà, allora si avrà avuto successo.

Per sostenere la campagna sarà possibile scegliere tra diversi pledge a partire da 25 dollari per il gioco in formato pdf, fino a 5000 dollari, dove si avrà diritto a partecipare ad una sessione speciale del gioco con i creatori a Los Angeles.

Per aggiudicarsi il gioco in formato cartaceo occorrerà scegliere il pledge da 50 dollari, salendo di fascia si potranno aggiungere contenuti esclusivi come i dadi o lo zainetto con unicorno.

Altered Carbon: the Roleplaying Game è stato finanziato e sta proseguendo nello sbloccare i vari stertch goal. Chi desiderasse partecipare a questo Kickstarter potrà farlo visitando la pagina ufficiale del progetto a questo link. La campagna sarà attiva fino al 4 marzo 2020.