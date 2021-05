Sulla nave crociera Disney due nuovi ristoranti Marvel e Star Wars

Disney sta espandendo la sua flotta di navi da crociera, e la prima fra queste è la Disney Wish, che inizierà a solcare i mari a partire dall’estate del 2022, ma le prenotazioni sono aperte già da questo mese. Giovedì, nel corso di un evento stampa virtuale, Disney ha presentato una panoramica della nave Wish. Fra le ambientazioni mostrate figurano ambienti ispirati a La Bella e la Bestia e un laboratorio di Walt Disney Imagineering per bambini.

Sono però due ambienti specifici che risaltano in modo particolare: si tratta dello Star Wars: Hyperspace Lounge e dell’esperienza culinaria di Worlds of Marvel.

Disney Wish – le location a tema Star Wars e Marvel

Parliamo prima di Star Wars: Hyperspace Lounge, un luogo che sarà aperto alle famiglie durante il giorno, ma che è anche stato pensato per gli adulti, durante le ore notturne. La lounge ha un design che ricorda molto una astronave di lusso, e se il suo aspetto vi sembra familiare è di certo perché la fonte di ispirazione è stata la nave Well Dryden Vos da Solo: A Star Wars Story.

Per rendere questa ambientazione ancora più immersiva, guardando fuori dal finto finestrino sarà possibile godersi anche una spendida vista sulla Galassia lontana lontana: gli ospiti vedranno Batuu, Tatooine, Mustafar e Coruscant, tra gli altri. Attraverso la “finestra” gli ospiti vedranno anche alcune astronavi di sicuro familiari per i fan di Star Wars, e magari anche qualche piccola sorpresa.

I film di Star Wars ispireranno anche le esperienze di degustazione gastronomica e le bevande esclusive che verranno servite in questa bellissima location. E se volete rinfrescarvi la memoria, potete immergervi in questo affascinante mondo fantascientifico godendovi la trilogia classica di Star Wars, che trovate in Blu-Ray su Amazon.

Passiamo ora a Worlds of Marvel, una esperienza culinaria tutta nuova. Disney non ha mostrato che una minima parte di questo luogo. Gli ospiti saranno accolti da una ambientazione ispirata agli Avengers. Inoltre, durante i pasti i passeggeri saranno anche protagonisti di scene ricche d’azione che si svolgeranno tutto intorno a loro.

Anche il menu sarà ispirato al Marvel Cinematic Universe: location come il Wakanda africano, la Sokovia dell’Europa orientale e la base di New York City degli Avenger influenzeranno i piatti.

Disney la definisce

un’avventura culinaria cinematografica Marvel.

E per quanto riguarda l’avventura in sé, Worlds of Marvel avrà una trama originale con protagonisti gli Avengers e un famigerato villain… Disney ha collaborato con i Marvel Studios, per creare questa intrigante esperienza.

Questi sono solo un paio di dettagli salienti di Wish. Per saperne di più, potete consultare la pagina dedicata alla nave da crociera presente sul sito ufficiale di The Walt Disney Company.