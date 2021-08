SummerSlam: annunciato il main event dell’evento estivo targato WWE

Finalmente ci siamo! Dopo mesi di speculazioni è stato ufficializzato il match di punta di SummerSlam, PPV estivo più importante della WWE. A darsi battaglia saranno John Cena, rientrato a sorpresa in quel di Money in the Bank, e l’attuale Universal Champion Roman Reigns. I due sono ai ferri corti ormai da tempo e sono stati protagonisti di una firma del contratto alquanto inusuale.

Per il leader della Cenation si tratta dell’occasione di fare la storia. Qualora dovesse vincere, infatti, diventerebbe campione per la diciassettesima volta, superando il record dell’Hall of Famer Ric Flair. Se invece a spuntarla dovesse essere Reigns, sarebbe l’ennesima dimostrazione di un regno incontrastabile, che va avanti ormai da un anno.

John Cena e Roman Reigns sono già venuti alle mani nel 2017, per la precisione in occasione dell’evento No Mercy. In quell’occasione a vincere fu il “Big Dog”, chiudendo l’incontro con una poderosa Spear. Questa volta, però, Cena sempre più determinato che mai, reduce dal grande successo a Hollywood con The Suicide Squad (qui la nostra recensione).

SummerSlam: John Cena contro Roman Reigns sarà il main event

L’edizione di quest’anno di SummerSlam si preannuncia scoppiettante. Oltre al già citato main event, Bobby Lashley difenderà il WWE Championship dall’assalto di Bill Goldberg e con molta probabilità Edge e Seth Rollins si affronteranno per la prima volta in carriera.

L’evento sarà inoltre trasmesso nei cinema americani, a testimonianza del fatto di come ormai la WWE si stia evolvendo verso un nuovo modello di intrattenimento per restare al passo con i tempi.

Vi ricordiamo che SummerSlam andrà in onda nella notte fra sabato 21 e domenica 22 agosto in diretta dall’Allegiant Stadium di Las Vegas. L’evento sarà come di consueto disponibile sul WWE Network. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta cliccare qui.