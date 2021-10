Super Ladri: nuovo trailer e membri del cast

Netflix ha svelato un nuovo trailer per l’anime di Super Ladri (Super Crooks), prodotto dallo studio d’animazione BONES (My Hero Academia, Bungo Stray Dogs, Fullmetal Alchemist) basato sul fumetto di Mark Millar e Leinil Francis Yu. Netflix ha anche rivelato altri membri del cast.

Super Ladri: nuovo trailer e nuove informazioni sull’adattamento anime

Super Ladri sarà composto da 13 episodi ognuno dalla durata di 30 minuti.

Il cast (insieme ai già annunciati Kenjiro Tsuda e Maaya Sakamoto) include:

Kenjiro Tsuda come Johnny Bolt, Maaya Sakamoto nel ruolo di Kasey, Hiroshi Yanaka come Christopher Matts, Yasuji Kimura dà la voce a Carmine (The Heat), Pierre Taki è Il Gladiatore, Junichi Suwabe è Josh (Il fantasma). Hisao Egawa è La Salamandra, Eiji Takemoto doppia TK McCabe, Subaru Kimura è Sammy Diesel, Tetsu Inada dà la voce a Roddy Diesel, Wataru Hatano è il pretoriano e KENN è il previsione.

L’anime vedrà anche Kenjiro Tsuda nei panni di Johnny Bolt e Maaya Sakamoto nei panni di Kasey.

Per quanto riguarda lo staff Motonobu Hori (Carole & Tuesday) è alla regia, Dai Sato (Eureka Seven, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) è alla sceneggiatura, Takafumi Mitani (Carole & Tuesday, Blood Blockade Battlefront) è al character design e Stanislas Brunet (Bodacious Space Pirates, Macross Delta) si occupa del concept design.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer ufficiale:

Super Ladri: il fumetto

Super Ladri è una miniserie a fumetti creata da Mark Millar e Leinil Yu e distribuita dalla casa editrice statunitense Marvel Comics nel 2012 tramite l’etichetta Icon Comics. In Italia è edita da Panini Comics:

Un’ultima rapina. È quello che dicono tutti, giusto? Solo un ultimo colpo, e tutti possono ritirarsi e dedicarsi alla pesca. Il fatto è che le prigioni sono piene di supercriminali che hanno pensato la stessa cosa e sono stati arrestati. Ma Heat è nei guai. Ha accumulato il tipo di debito di gioco che – se non può ripagarlo in contanti – sarà pagato col sangue. Nessuno vuole vedere il supercrook più amato di tutti i tempi rovinato dalla mafia – specialmente il suo più grande fan, Johnny Bolt. E Johnny ha un piano per aiutare gli Heat e rendere tutti i suoi amici disgustosamente ricchi allo stesso tempo. Sfortunatamente per le reclute di Johnny, devono andare in Spagna e derubare alla cieca il più famoso supercattivo del mondo. Ed è qui che le cose si complicano.

Recuperate il fumetto Il colpo. Super ladri su Amazon!