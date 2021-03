Super Mario non sarà più su Netflix

Sembra che un paio di cartoni animati della famiglia Super Mario di Nintendo non siano più disponibili su Netflix. Parliamo de Le avventure di Super Mario Bros.3 e Super Mario World. Liberamente basati sugli amati giochi NES e SNES, i due show seguono le gesta di Mario, Luigi, Toad e Peach mentre combattono contro Re Koopa. I due show erano adatti a un pubblico di bambini ma, ovviamente, molto apprezzati dai fan del protagonista di una delle serie di videogiochi più amate di sempre.

Si era supposto che la data di cancellazione dei due show fosse fissata per fine mese perché proprio dal 31 marzo alcuni giochi non saranno più disponibili sull’eShop di Nintendo Switch. Giochi che servivano a celebrare il trentacinquesimo anniversario di Super Mario, l’amatissimo idraulico targato Nintendo. Proprio la grande N ha fissato quella data come ultima possibilità che i giocatori avranno di acquistare la versione digitale di Super Mario 3D All-Stars e l’ultimo giorno in cui Super Mario Bros. 35 sarà disponibile. Non c’è, però, alcuna connessione tra i due avvenimenti, anche perché le date di cancellazione dei videogiochi dedicati a Super Mario erano già state comunicate in precedenza.

Sebbene questa notizia sia senza dubbio deludente per alcuni utenti Netflix, i cartoni animati saranno disponibili su Paramount+ negli Stati Uniti! Se siete appassionati di videogame e state cercando qualcosa da vedere su Netflix che riguardi proprio le vostre passioni, non possiamo che consigliarvi la visione di High Score, la docuserie che racconta la storia dei videogiochi dagli albori fino ai giorni nostri. Se invece siete dei fanatici di Super Mario, vi ricordiamo che il celeberrimo film culto Super Mario Bros. del 1993 è disponibile su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati al servizio Prime.