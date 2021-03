Super Nintendo World: annunciata la nuova data d’apertura

Dopo un primo rinvio dovuto alla pandemia, gli Universal Studios Japan hanno annunciato la nuova data d’apertura del Super Nintendo World, fissata per il 18 Marzo.

In una nota ufficiale diramata a Gennaio si può leggere:

“Dopo un’attenta considerazione di tutti gli aspetti della situazione attuale, gli Universal Studios Japan rinviano l’inaugurazione del suo nuovo SUPER NINTENDO WORLD fino a quando lo stato di emergenza per la prefettura di Osaka, emesso ieri, sarà revocato (previsto, questo, per il 18 Marzo) Anche durante lo stato di emergenza, imposteremo ulteriori limitazioni di capacità in conformità con le linee guida del governo e delle autorità locali”.