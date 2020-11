Il Super Nintendo World svelato in una foto

Il Super Nintendo World degli Universal Studios Japan, costruito a Osaka, avrebbe dovuto essere già aperto, ma la pandemia di Coronavirus ha rallentato notevolmente i lavori di costruzione.

Il Super Nintendo World, comunque, sembra essere quasi ultimato e, anche se nessuno potrà ancora visitarlo a breve, possiamo iniziare a curiosare grazie alle foto ufficiali recentemente pubblicate e ammirarlo da lontano. Il parco, come annunciato in una conferenza stampa un paio di mesi fa, aprirà nella primavera del 2021 ed è stato definito da Thierry Coup, vice presidente senior e capo creativo di Universal Creative, come un videogame dal vivo, dove ognuno diventa un personaggio del gioco.

Non state solo giocando al gioco, ma state vivendo nel gioco, state vivendo l’avventura. Le immagini e le esperienze più iconiche di Nintendo saranno rese reali, come il Regno dei Funghi, il Castello di Peach e molte altre.

Una foto pubblicata da Sankei News il mese scorso mostra come i lavori siano praticamente ultimati.

Stando a quanto ricostruito anche dai video di presentazione del Super Nintendo World, gli ospiti entreranno nel parco attraverso il castello della principessa Peach, posto nella zona in basso a sinistra della foto, e si ritroveranno in uno spazio che mostra alcuni dei luoghi più iconici del videogioco di Super Mario. I visitatori si troveranno subito immersi nel colorato mondo di Super Mario e potranno visitare i luoghi più disparati: dalla casa di Toad, al livello del ghiaccio, dal castello di Bowser, creato nello stile poligonale del Nintendo 64, all’officina Mario Motors. Il parco sarà disseminato di blocchi di monete e la parte posteriore del parco sarà dedicata al circuito di Mario Kart. In attesa dell’apertura primaverile del Super Nintendo World non ci resta che aspettare, goderci il video musicale con cui è stato presentato il parco, e sperare che anche Super Nintendo Land, in costruzione a Los Angeles, sia all’altezza delle aspettative.