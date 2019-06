Superboy e Robin in scala 1/3 presentati da Prime 1 Studio

Prime 1 Studio ha comunicato l’apertura dei preordini per la sua statua che vede protagonisti Superboy e Robin. Un opera monumentale in scala 1/3 con led ed effetti speciali

Dopo essere stata mostrata in anteprima al Wonder Festival 2019 nei giorni passati, Prime 1 Studio (azienda asiatica produttrice di Statue) ha comunicato l’apertura dei preordini per la sua nuova creazione che vede protagonisti Superboy e Robin. La statua avrà il codice MMDC-38 e sarà inserita nella linea Museum Masterline dedicata al mondo DC Comics.

Superboy (Jonathan Kent) e Robin (Damien Wayne) sono il duo di super-figli di Superman e Batman. Dopo gli eventi fumettistici che hanno portato alla Rinascita (Rebirth) delle saghe DC il super duo si è potuto apprezzare già dai primi albi a fumetti della testata dedicata a Superman e più nello specifico Superman Rebirth vol.1 “Il figlio di Superman” e vol.2 “La Sfida del Super figlio” editi in italia da RW Lion.

Questa statua, come tutte quelle della linea Masterline, sarà realizzata in resina in scala 1/3, sarà alta circa 65 cm, avrà un diametro di circa 60 cm e peserà 21kg. Vedrà i due super-figli fronteggiare un nemico mentre si preparano ad attaccare infatti la posa scelta per i due personaggi ne ricalcherà anche la personalità ritraendo un Robin accovacciato e guardingo dopo essere atterrato sul nemico robotico e Superboy in posa tipicamente eroica con petto in fuori a mostrare il simbolo della casata di El proprio come il padre e con gli occhi pronti a lanciare un raggio di calore, effetto che sarà notevolmente accentuato dal led contenuto all’interno della testa. Anche la base sarà dotata di effetti luminosi grazie all’inserimento di led in diversi punti, particolare che andrà ad arricchire ulteriormente una statua ricca di dettagli.

Particolare della due teste a confronto

Il costo di questa meravigliosa statica nella sua versione Exclusive (che aggiunge una testa normale per Superboy) sarà di 999,90$ escluse le spese di spedizione – da tenere caldamente in considerazione per pezzi del genere – e uscirà tra Agosto e Ottobre 2020. Già da ora è possibile prenotarla sia sul sito di Prime 1 Studio dove troverete anche le varie informazioni sui tipi di pagamento accettati.