Supergirl: il trailer della 5 stagione

Supergirl: pubblicato online il trailer ufficiale della quinta stagione durante il San Diego Comic-Con 2019 con protagonisa Melissa Benoist

Durante il consueto panel al San Diego Comic-Con 2019, The CW ha pubblicato online il trailer ufficiale della quinta stagione di Supergirl.



Come abbiamo potuto notare, nel nuovo trailer assistiamo alla passaggio al lato oscuro di Lena Luthor, interpretata dall’ attrice Katie McGrath, e sopratutto il look del nuovo costume della protagonista che mette i pantaloni lasciando a casa la gonna.

Di seguito il poster ufficiale della quinta stagione:

Le riprese della quinta stagione televisiva sono iniziate il mese scorso, dagli autori abbiamo appreso che la serie è stata influenzata da Black Mirror, in più la protagonista Melissa Benoist sarà la regista del diciottesimo episodio. Ci sarà anche il ritorno di Jeremy Jordan, che ritornerà come guest star dopo il termine della terza stagione.

Come per tutte le altre stagioni, anche quest’anno ci sarà il mega crossover che coinvolge tutto l’Arrowverse ( Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl e Batwoman ), intitolato questa volta Crisis on Infinite Earths.

Tornando a parlare del nuovo costume, Melissa Benoist ha cambiato perfino il taglio di capelli che a sua detta rifletterà la crescita della protagonista dichiarando che:

“Secondo me è il modo giusto per dimostrare che questo personaggio si è evoluto come donna, ha trovato la sua femminilità e la sua età adulta, questo è il mio obiettivo in questa serie, voglio che ci sia un arco molto chiaro.

La serie televisiva di Supergirl è incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, interpretata da Melissa Benoist, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl. Fanno parte del cast anche Mehcad Brooks, Chyler Leigh, Jeremy Jordan, David Harewood, Calista Flockhart, Chris Wood, Floriana Lima, Katie McGrath e Odette Annable.

L’arrivo della quinta stagione di Supergirl è previsto per il 6 ottobre 2019 sul canale CW, mentre in Italia al momento non abbiamo ancora una data ufficiale.