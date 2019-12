Superman: For Tomorrow, la statua 1/6 di Oniri Creations

I francesi di Oniri Creations hanno da poco annunciato una statua dedicata all’azzurrone più famoso di tutti. Superman: For Tomorrow Statue sarà sicuramente uno dei nuovi prodotti di punta dell’azienda francese che si impone nel mercato dei personaggi legati ai comics, dopo diversi prodotti legati agli anime giapponesi, grazie alla collaborazione con l’artista Jim Lee.

Un milione di persone in giro per il mondo, tra cui la giornalista Lois Lane, scompaiono in modo misterioso. Superman, che non si da pace per non essere stato in grado di impedire l’evento, comincia a confessarsi con un sacerdote di nome Daniel Leone. Il racconto inizia con una guerra civile asia, che ha favorito l’insediamento al potere del Generale Nox. Superman accetta di aiutare l’uomo a riportare la pace nel paese, ma scopre che è proprio lui a possedere la macchina che ha causato la sparizione. Questo è l’incipit di Superman: For Tomorrow (in Italia Superman: Per il Domani), una bellissima storia scritta da Brian Azzarello e disegnata da Jim Lee che risale al 2005.

La statua, limitata a 999 esemplari al mondo vede un bellissimo diorama composto da Superman in uno scenario da battaglia in cui vengono magistralmente valorizzati gli elementi di contorno come proiettili esplosioni e terreno in distruzione. La statua sarà in scala 1/6 e raggiungerà una altezza di circa 35 cm. Il lavoro magistrale del team di Oniri Creations è stato quello di ricreare in 3d senza snaturarlo lo stile di Jim Lee, perfettamente riconoscibile anche in questa veste. Oltre ad avere un dettaglio clamoroso questa statua sarà dotata di ben due teste da poter alternare, una normale e una decisamente arrabbiata, con occhi rossi, pronti a lanciare un raggio laser verso il potenziale nemico.

La statua di Superman: For Tomorrow è ancora in preordine sul sito di Oniri Creations a questo indirizzo ad un prezzo di 579,00 euro cono uscita stimata nei primi mesi del 2021.