Annunciato in pompa magna durante la presentazione del nuovo corso del DC Universe, Superman: Legacy è immediatamente balzato in testa alla classifica dei film più attesi dei prossimi anni. Il progetto porterà sul grande schermo una nuova iterazione dell’uomo d’acciaio, molto più giovane rispetto al passato, e sarà scritto e diretto da James Gunn. Il regista ha anche voluto condividere con i fan il significato speciale dietro alla data di uscita scelta per il film.

James Gunn scriverà e dirigerà Superman: Legacy

Dirigerò Superman: Legacy, in arrivo nelle sale l’11 luglio 2025. Mio fratello Matt si è messo a piangere non appena ha saputo della data di uscita e gli ho chiesto il motivo. Non avevo realizzato che fosse la data del compleanno di nostro padre. L’ho perso quasi tre anni fa ed era il mio migliore amico. Non mi ha compreso molto da piccolo, ma ha sempre supportato il mio amore per i fumetti e per i film. Non sarei qui a realizzare questo progetto se non fosse stato per lui.

Inizialmente si pensava che James Gunn si sarebbe limitato soltanto a scrivere la sceneggiatura del film, ma le voci che lo vedevano impegnato alla regia si sono fatte sempre più insistenti nelle ultime settimane. A Gunn era già stata offerta la possibilità di dirigere un film su Superman in passato, ma decise di concentrarsi con The Suicide Squad, ampliandolo poi con la serie TV Peacemaker. Come già confermato più volte nel nuovo Superman non ci sarà spazio per Henry Cavill, che ha definitivamente chiuso con il mondo DC dopo il breve cameo in Black Adam.

Yes, I’m directing Superman: Legacy to be released on July 11, 2025. My brother Matt told me when he saw the release date he started to cry. I asked him why. He said, “Dude, it’s Dad’s birthday.” I hadn’t realized. pic.twitter.com/ohQNV8nI4g — James Gunn (@JamesGunn) March 15, 2023

Come svelato nella prima sinossi ufficiale, Superman: Legacy racconta la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana nei panni di Clark Kent di Smallville, Kansas. È l’incarnazione della verità, della giustizia e dei valori americano, guidati dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda.