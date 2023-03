Dwayne “The Rock” Johnson ha finalmente rotto il silenzio su una delle vicende più controverse del 2022 ovvero l’ingaggio di Henry Cavill nuovamente nei panni di Superman e la sua repentina uscita di scena. L’interprete di Black Adam ne ha parlato in maniera molto limpida alla cerimonia degli Oscar di ieri sera, intervistato sul red carpet da Variety.

Dwayne Johnson commenta l’uscita di scena di Henry Cavill

Tutto quello che ho potuto fare e che abbiamo potuto fare durante la realizzazione di Black Adam era mettere entrambi i piedi in avanti e circondarci delle miglior persone possibili per dare al pubblico un grande film. Il punteggio dei fan si aggirava attorno a 90. I critici ci hanno dato contro, ma è la natura del business. Lo paragono a quello che succede quando hai una squadra di football e il tuo quarterback vince i titoli, il tuo allenatore è vincente, ma alla fine arriva un nuovo proprietario a cambiare tutto.

Ovviamente Dwayne Johnson ha implicitamente fatto riferimento alla nuova leadership dei DC Studios assunta da James Gunn e Peter Safran. I due hanno già messo in chiaro come non ci sarà spazio per il Superman di Cavill all’interno dei loro progetti. Black Adam potrebbe sempre tornare in futuro, ma al momento sembra molto improbabile per via del flop al box-office del film. Era stato proprio Dwayne Johnson ad architettare il ritorno di Henry Cavill nei panni dell’uomo d’acciaio, facendolo apparire nella scena post-credits del film e anticipando un possibile scontro tra titani sul grande schermo.

Adesso gli occhi dei fan sono puntati al 2025, anno in cui arriverà al cinema Superman: Legacy, film che segnerà il nuovo corso del DC Universe e vedrà un altro attore vestire i panni del noto supereroe. Il nuovo film su Superman sarà scritto proprio da Gunn, ma non si conoscono cast e regista del progetto. Sappiamo soltanto che si concentrerà su una versione più giovane di Clark Kent mentre svolge il lavoro di giornalista di Metropolis.